"Обычная бутафория": в блоге Собянина оказались не рады жалобам москвичей

9 ноября 2017 г. Собянин за год до выборов завел личный сайт и еще два аккаунта, чтобы объяснять москвичам свои решения

Мэр пообещал разъяснять, какие мотивы движут им при принятии решений и какие, на его взгляд, могут быть последствия, если их не принять. Почему для этого не подходят уже существующие аккаунты Собянина, остается неясным.