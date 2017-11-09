"Обычная бутафория": в блоге Собянина оказались не рады жалобам москвичей

На минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин завел
неофициальный личный сайт, который, по его словам, создавался как "площадка для обмена мнениями горожан, заинтересованных в развитии своего города". Впрочем, как показывает практика, комментариям простых жителей столицы в блоге градоначальника не рады: послания от москвичей, выказывающих недовольство работой властей, непреклонно удаляются модераторами.
Так, бывший муниципальный депутат Басманного района Евгений Будник, ранее объявивший о желании побороться за пост мэра Москвы на предстоящих выборах, обратился к Собянину с просьбой убрать "гранитные мини-мавзолеи" для елок и кустов на Тверской улице. "Чтобы меня не забанили, задал максимально корректный вопрос. Пять раз вопрос был отправлен на модерацию и после этого каждый раз удалялся модератором. Вот и поговорили. Обычная профанация идеи публичного блога", - посетовал Будник на своей странице в Facebook
.
Читатели Будника в комментариях единодушно отмечают, что подобной реакции следовало ожидать. "Я думаю, ваш вопрос до него и не дошел, прислужники подсуетились, чтобы вассал не утруждался", - отметил один из пользователей. "Фикция, как и все, что связано с деятельностью мэра", - соглашается другой москвич.
С тем, что блог Собянина является еще одним инструментом для "имитации прямой демократии" согласен и создатель сайта "Лапшеснималочная" Алексей Ковалев. "Нужно быть очень наивным человеком, чтобы думать, что Собянин будет сам вести какой-то блог. Потому что он человек невероятно скучный. Это такой абсолютно стопроцентный чиновник, который говорит какие-то очень скучные банальности", - заявил Ковалев в беседе с телеканалом "Дождь"
.
"Раньше Twitter Собянина вели специальные люди в мэрии, которые ждали команды - стоило Собянину написать твит. Твиты не пишет сам Собянин, Анастасия Ракова (вице-мэр Москвы - прим. ред.
) отобрала у него твиттер. Он мало того, что очень скучный, но он еще и совершенно бестактный. Каждый раз, когда он пытается что-то сказать от себя, получается скандал", - добавил Ковалев.
Отметим, что живого диалога в блоге градоначальника не обещается: в правилах говорится, что все комментарии будут прочитаны, но личные ответы остаются на усмотрение мэра. По мнению общественности, эта площадка станет одним из инструментов в предвыборной кампании Собянина перед выборами в сентябре 2018 года. Сам он пока не делал официального заявления по поводу своей кандидатуры, но в октябрьском интервью "Ведомостям" заявил, что считает своей обязанностью
закончить городские реформы.