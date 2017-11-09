Мэрия возложила часть вины за давку у "Лужников" на самих болельщиков Общество Рубрики: Городская инфраструктура

Сразу Футбол / YouTube



Недовольство болельщиков, которые были вынуждены больше часа на морозе ожидать выхода со стадиона, чиновник объяснил "спецификой обновленного стадиона": людей пришлось выводить не традиционно секторами, а ярусами - сначала из нижнего, затем из верхнего. "Разделялись потоки, люди медленно, но двигались", - оправдался Черников.



Представитель мэрии также увидел в послематчевой давке вину самих болельщиков. Он признал, что из-за ремонта станции метро "Спортивная", а также промежутков времени подачи поездов на МЦК "возникли некоторые затруднения", однако добавил, что "люди сами предпочитали стоять в очереди" к ближней станции, хотя их призывали пройти до станции "Фрунзенская". Отметим, что расстояние до "Фрунзенской" от "Лужников" составляет примерно 1,5 километра.



Напомним, возле реконструированного стадиона "Лужники" после матча между сборными России и Аргентины образовалась



"Мы так же будем делать и на чемпионате мира? Позорище! Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками! Жуткий холод! Дети плачут! Мамы и папы согревают детей своей одеждой! Нигде в мире такого нет! Да здравствует организация матча Россия - Аргентина", - делился впечатлениями комментатор и посол ЧМ-2018 Дмитрий Губерниев.



Более того, судя по рассказам болельщиков полицейское оцепление вело себя "неадекватно жестко". Так, когда один из фанатов решил перебежать через оцепленное пространство с одной стороны потока в другую (левая часть направлялась на МЦК, другая - в метро) и перелез через ограждение, на него набросились три омоновца и заломили ему руки.



Накануне вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко признал провальную организацию товарищеского матча между сборными России и Аргентины в "Лужниках" и пообещал провести Безопасность зрителей после футбольного матча между сборными России и Аргентины в "Лужниках" была обеспечена "на достойном уровне", а все сотрудники "действовали четко". С таким заявлением сегодня в беседе с "Интерфаксом" выступил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.Недовольство болельщиков, которые были вынуждены больше часа на морозе ожидать выхода со стадиона, чиновник объяснил "спецификой обновленного стадиона": людей пришлось выводить не традиционно секторами, а ярусами - сначала из нижнего, затем из верхнего. "Разделялись потоки, люди медленно, но двигались", - оправдался Черников.Представитель мэрии также увидел в послематчевой давке вину самих болельщиков. Он признал, что из-за ремонта станции метро "Спортивная", а также промежутков времени подачи поездов на МЦК "возникли некоторые затруднения", однако добавил, что "люди сами предпочитали стоять в очереди" к ближней станции, хотя их призывали пройти до станции "Фрунзенская". Отметим, что расстояние до "Фрунзенской" от "Лужников" составляет примерно 1,5 километра.Напомним, возле реконструированного стадиона "Лужники" после матча между сборными России и Аргентины образовалась гигантская давка : десятки тысяч человек были вынуждены "пингвиньей" толпой более часа добираться до метро вдоль полицейского оцепления."Мы так же будем делать и на чемпионате мира? Позорище! Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками! Жуткий холод! Дети плачут! Мамы и папы согревают детей своей одеждой! Нигде в мире такого нет! Да здравствует организация матча Россия - Аргентина", - делился впечатлениями комментатор и посол ЧМ-2018 Дмитрий Губерниев.Более того, судя по рассказам болельщиков полицейское оцепление вело себя "неадекватно жестко". Так, когда один из фанатов решил перебежать через оцепленное пространство с одной стороны потока в другую (левая часть направлялась на МЦК, другая - в метро) и перелез через ограждение, на него набросились три омоновца и заломили ему руки.Накануне вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко признал провальную организацию товарищеского матча между сборными России и Аргентины в "Лужниках" и пообещал провести "работу над ошибками" , чтобы обеспечить комфорт и безопасность болельщиков при посещении "Лужников" в будущем. Задачу по проведению этой работы вице-премьер поручил Министерству внутренних дел РФ, правительству Москвы, а также Российскому футбольному союзу (РФС).



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