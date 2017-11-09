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МЧС предупредило об утреннем тумане в столичном регионе
13 ноября 2017 г. | Время публикации 09:00
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
Главное управление МЧС России по Москве предупредило об утреннем тумане в столице. Как сообщается на сайте ведомства, до 10.00 в Москве и Московской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров, из-за чего возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП.

В этих условиях водителям рекомендуется снизить скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию, использовать габаритные огни и противотуманные фары. Также рекомендуется избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам рекомендуется надевать одежду со светоотражающими элементами, чтобы быть видимыми на дороге.

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Понедельник, 13 ноября 2017 г. // Последняя новость 09:45
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