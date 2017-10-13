NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
13
октября
pda
Поиск
Архив

Подрядчику пришлось объясняться за "спартаковские" цвета в оформлении станции метро "ЦСКА"
13 октября 2017 г. | Время публикации 17:12 | Последние изменения 19:49
Рубрики: Метрополитен  
 
АГН Москва
Подрядчику строительства станции метро "ЦСКА" в Москве пришлось объясняться перед болельщиками клуба по поводу используемой при оформлении цветовой гаммы. На днях известный спортивный комментатор Василий Уткин обратил внимание, что надпись ЦСКА на путевой стене станции выполнена в белом цвете на красном фоне, хотя эта гамма традиционна для "Спартака". На противоположной стене фон синий, что характерно для клуба "Динамо".

"Эта станция метро названа в честь спортивного общества. На белом фоне - прямая красная полоса, на красной полосе - белоснежные буквы. Лаконичные, благородные цвета. Узнаваемый стиль. Буквально веет традициями. Поговаривают, что букву "С" в названии команды хотели взять в едва читающийся ромбик...", - пошутил Уткин в своем Instagram, намекая на эмблему "Спартака".



Представитель фан-клуба ЦСКА Red-Blue Warriors предположил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что болельщики направят официальное обращение с требованием использовать в оформлении станции "родную" для армейцев красно-синюю гамму. Некоторые фанаты вспомнили историю клуба и отметили, что футболисты ЦСКА ранее играли в бело-красных цветах.

В пресс-службе подрядчика АО "Мосинжпроект" заявили, что не будут менять дизайн станции, а фотографии Уткина "не отражают примененные авторами дизайна подходы", в частности, на них нет существующей на самом деле красной и синей подсветки букв "ЦСКА" - в зависимости от фона, на котором собрано название станции, передает РИА "Новости". В компании подчеркнули, что все оформление станции выдержано в традиционных цветах клуба и соответствует официальному логотипу ПФК "ЦСКА".

"Я видел фотографии, там будет синяя подсветка, все будет, в основном, в красно-синем, как бы вкрапливаться. Никакого красно-белого там не будет. А со стороны болельщиков пока возмущенных отзывов не поступало", - сообщил "Коммерсанту FM" руководитель отдела по работе с болельщиками клуба ЦСКА Иван Уланов. При разработке и утверждении дизайна авторы концепции консультировались с представителями ЦСКА и Минобороны. Над отдельными элементами оформления станции работала Студия военных художников имени Грекова.

Открыть метро "ЦСКА" и еще четыре станции Третьего пересадочного контура планируется до конца года. Технический пуск состоялся в сентябре. На потолке станции изображены картины, посвященные различным видам спорта, на платформе установлены бронзовые скульптуры футболиста и баскетболиста высотой почти пять метров. У станции будет два вестибюля с выходами к парку и дворцу "Мегаспорт". Вестибюли уходят на пять этажей под землю. Их займут технические помещения и торговые павильоны. Облик будущей станции можно увидеть на сайте столичного стройкомплекса.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Строительство первого участка Третьего пересадочного контура метро завершено
8 сентября 2017 г.
Строительство первого участка Третьего пересадочного контура метро завершено
Движение по участку откроется через несколько месяцев после пуско-наладочных работ. Кроме того, в связи с окончанием строительства станции "Петровский парк" для движения транспорта вновь откроется Театральная аллея.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
13.10.2017   22:36
2
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 13 октября 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>