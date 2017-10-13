Подрядчику пришлось объясняться за "спартаковские" цвета в оформлении станции метро "ЦСКА" Рубрики: Метрополитен

АГН Москва



"Эта станция метро названа в честь спортивного общества. На белом фоне - прямая красная полоса, на красной полосе - белоснежные буквы. Лаконичные, благородные цвета. Узнаваемый стиль. Буквально веет традициями. Поговаривают, что букву "С" в названии команды хотели взять в едва читающийся ромбик...", - пошутил Уткин в своем



Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin) Окт 11 2017 в 11:09 PDT



Представитель фан-клуба ЦСКА Red-Blue Warriors предположил в беседе с радиостанцией



В пресс-службе подрядчика АО "Мосинжпроект" заявили, что не будут менять дизайн станции, а фотографии Уткина "не отражают примененные авторами дизайна подходы", в частности, на них нет существующей на самом деле красной и синей подсветки букв "ЦСКА" - в зависимости от фона, на котором собрано название станции, передает



"Я видел фотографии, там будет синяя подсветка, все будет, в основном, в красно-синем, как бы вкрапливаться. Никакого красно-белого там не будет. А со стороны болельщиков пока возмущенных отзывов не поступало", - сообщил



Открыть метро "ЦСКА" и еще четыре станции Третьего пересадочного контура планируется до конца года. Технический пуск состоялся в сентябре. На потолке станции изображены картины, посвященные различным видам спорта, на платформе установлены бронзовые скульптуры футболиста и баскетболиста высотой почти пять метров. У станции будет два вестибюля с выходами к парку и дворцу "Мегаспорт". Вестибюли уходят на пять этажей под землю. Их займут технические помещения и торговые павильоны. Облик будущей станции можно увидеть на Подрядчику строительства станции метро "ЦСКА" в Москве пришлось объясняться перед болельщиками клуба по поводу используемой при оформлении цветовой гаммы. На днях известный спортивный комментатор Василий Уткин обратил внимание, что надпись ЦСКА на путевой стене станции выполнена в белом цвете на красном фоне, хотя эта гамма традиционна для "Спартака". На противоположной стене фон синий, что характерно для клуба "Динамо"."Эта станция метро названа в честь спортивного общества. На белом фоне - прямая красная полоса, на красной полосе - белоснежные буквы. Лаконичные, благородные цвета. Узнаваемый стиль. Буквально веет традициями. Поговаривают, что букву "С" в названии команды хотели взять в едва читающийся ромбик...", - пошутил Уткин в своем Instagram , намекая на эмблему "Спартака".Представитель фан-клуба ЦСКА Red-Blue Warriors предположил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" , что болельщики направят официальное обращение с требованием использовать в оформлении станции "родную" для армейцев красно-синюю гамму. Некоторые фанаты вспомнили историю клуба и отметили, что футболисты ЦСКА ранее играли в бело-красных цветах.В пресс-службе подрядчика АО "Мосинжпроект" заявили, что не будут менять дизайн станции, а фотографии Уткина "не отражают примененные авторами дизайна подходы", в частности, на них нет существующей на самом деле красной и синей подсветки букв "ЦСКА" - в зависимости от фона, на котором собрано название станции, передает РИА "Новости" . В компании подчеркнули, что все оформление станции выдержано в традиционных цветах клуба и соответствует официальному логотипу ПФК "ЦСКА"."Я видел фотографии, там будет синяя подсветка, все будет, в основном, в красно-синем, как бы вкрапливаться. Никакого красно-белого там не будет. А со стороны болельщиков пока возмущенных отзывов не поступало", - сообщил "Коммерсанту FM" руководитель отдела по работе с болельщиками клуба ЦСКА Иван Уланов. При разработке и утверждении дизайна авторы концепции консультировались с представителями ЦСКА и Минобороны. Над отдельными элементами оформления станции работала Студия военных художников имени Грекова.Открыть метро "ЦСКА" и еще четыре станции Третьего пересадочного контура планируется до конца года. Технический пуск состоялся в сентябре. На потолке станции изображены картины, посвященные различным видам спорта, на платформе установлены бронзовые скульптуры футболиста и баскетболиста высотой почти пять метров. У станции будет два вестибюля с выходами к парку и дворцу "Мегаспорт". Вестибюли уходят на пять этажей под землю. Их займут технические помещения и торговые павильоны. Облик будущей станции можно увидеть на сайте столичного стройкомплекса.



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