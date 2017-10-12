Власти Москвы пригрозили "Гринпис России" наказанием за информацию о загрязнении воздуха вблизи детсадов

11 октября 2017 г. Экоактивисты создали "народную карту" загрязненности воздуха в столице

На созданной активистами карте можно отмечать точки, где пользователь чувствует запахи в настоящий момент или за определенный период времени. В дальнейшем карта будет обновляться и дополняться.