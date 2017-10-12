Власти Москвы пригрозили "Гринпис России" наказанием за информацию о загрязнении воздуха вблизи детсадов

В столичном департаменте природопользования опровергли информацию о повышенной загрязненности воздуха возле столичных детских садов, ранее распространенную "Гринпис России". Об этом сообщает "Интерфакс"
.
"Детские сады, о которых пишет "Гринпис России", судя по адресам, находятся за первой линией застройки, в непосредственной близости от автотрасс. На жилых и дворовых территориях, защищенных от автотрасс первой линией застройки, по данным "Мосэкомониторинга", концентрация загрязняющих веществ, обусловленных выбросами автотранспорта, не превышает нормативов", - рассказал представитель пресс-службы департамента.
В департаменте напомнили, что в российском законодательстве предусмотрено административное наказание за недостоверную экологическую информацию. "Правда, к сожалению, эта ответственность только для тех, кто по закону обязан представлять экологическую информацию - ответственных специализированных организаций. А "Гринпис России" - не обязан, поэтому может себе позволить безнаказанно вбрасывать в информационное пространство фейковые новости", - заявили в пресс-службе.
Напомним, экологи исследовали воздух на территории четырех детских садов и одного научного центра здоровья детей возле крупных магистралей, в том числе Третьего транспортного кольца, Ленинского и Рязанского проспектов. Там были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций опасных для здоровья веществ, связанные прежде всего с автомобильными выхлопами
. По словам экологов, полученные ими данные можно с большой долей вероятности распространить и на другие детские сады, больницы и поликлиники рядом с крупными трассами.
Проблема данных о загрязненности воздуха возникла после того, как чиновники перекрыли публичный доступ
к сайту Мосэкомониторинга, где публиковались актуальные данные о загрязнении воздуха. Власти пообещали размещать всю необходимую информацию на странице департамента природопользования , однако эти данные оказались не полными и весьма размытыми.В ответ на это активисты создали собственную карту данных
, куда информацию о загрязненности воздуха может добавлять любой пользователь.