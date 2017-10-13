Подмосковную учительницу, показавшую на уроке фильм ужасов "Оно", уволили

12 октября 2017 г. В подмосковной школе вместо урока русского языка детям показали фильм ужасов "Оно"

Об инциденте рассказала мать одной из школьниц, обеспокоившаяся за неокрепшую детскую психику. Заодно она раскритиковала действия самого учителя, который вместо выполнения своих обязанностей устроил кинопоказ.