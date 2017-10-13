Подмосковную учительницу, показавшую на уроке фильм ужасов "Оно", уволили

Учительницу школы в подмосковной Балашихе уволили после того, как она показала детям на уроке фильм ужасов "Оно"
по одноименной книге Стивена Кинга. Об этом "Интерфаксу"
сообщили в администрации городского округа. "Проведена проверка, факт подтвердился, учитель уволен", - сказал собеседник агентства. По его словам, дети сами просили показать им ужастик: "мотивы непонятны, но она пошла навстречу", цитирует РИА "Новости"
.
Жалобу на показ фильма "Оно" детям оставила на портале "Народный Добродел"
мать одной из учениц. По ее словам, инцидент произошел 10 октября в школе номер 15 Железнодорожного (с 2015 года потерял статус самостоятельного города и муниципального образования, став частью городского округа Балашиха - прим.ред.
).
Женщина заявила, что фильм ужасов учительница показала "на фоне того, что один из учеников школы выпрыгнул из окна". Мать девочки потребовала уволить педагога, при этом сама отметила, что в школе отмечается острая нехватка учителей. На запись обратили внимание областные СМИ, правда, позже удалили свои заметки. Они сохранились в кэше ("Подмосковье сегодня"
, Радио 1
).
Фильм "Оно" Андреса Мускетти (другой вариант произношения - Мушьетти), вышедший в 2017 году, стал второй экранизацией знаменитого романа Кинга о монстре, терроризирующем детей городка Дерри в штате Мэн и часто предстающем в облике жуткого клоуна Пеннивайза. Новая картина стала самой кассовой в истории фильмов ужасов. Официальный возрастной рейтинг "Оно" в России - 18+. Отметим, что лента пока не вышла на лицензионных носителях.