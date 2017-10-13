NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
13
октября
pda
Поиск
Архив

Подмосковную учительницу, показавшую на уроке фильм ужасов "Оно", уволили
13 октября 2017 г. | Время публикации 19:26 | Последние изменения 19:38
Рубрики: Общество  
 
YouTube / Warner Bros. Pictures
Учительницу школы в подмосковной Балашихе уволили после того, как она показала детям на уроке фильм ужасов "Оно" по одноименной книге Стивена Кинга. Об этом "Интерфаксу" сообщили в администрации городского округа. "Проведена проверка, факт подтвердился, учитель уволен", - сказал собеседник агентства. По его словам, дети сами просили показать им ужастик: "мотивы непонятны, но она пошла навстречу", цитирует РИА "Новости".

Жалобу на показ фильма "Оно" детям оставила на портале "Народный Добродел" мать одной из учениц. По ее словам, инцидент произошел 10 октября в школе номер 15 Железнодорожного (с 2015 года потерял статус самостоятельного города и муниципального образования, став частью городского округа Балашиха - прим.ред.).

Женщина заявила, что фильм ужасов учительница показала "на фоне того, что один из учеников школы выпрыгнул из окна". Мать девочки потребовала уволить педагога, при этом сама отметила, что в школе отмечается острая нехватка учителей. На запись обратили внимание областные СМИ, правда, позже удалили свои заметки. Они сохранились в кэше ("Подмосковье сегодня", Радио 1).

Фильм "Оно" Андреса Мускетти (другой вариант произношения - Мушьетти), вышедший в 2017 году, стал второй экранизацией знаменитого романа Кинга о монстре, терроризирующем детей городка Дерри в штате Мэн и часто предстающем в облике жуткого клоуна Пеннивайза. Новая картина стала самой кассовой в истории фильмов ужасов. Официальный возрастной рейтинг "Оно" в России - 18+. Отметим, что лента пока не вышла на лицензионных носителях.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В подмосковной школе вместо урока русского языка детям показали фильм ужасов "Оно"
12 октября 2017 г.
В подмосковной школе вместо урока русского языка детям показали фильм ужасов "Оно"
Об инциденте рассказала мать одной из школьниц, обеспокоившаяся за неокрепшую детскую психику. Заодно она раскритиковала действия самого учителя, который вместо выполнения своих обязанностей устроил кинопоказ.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
13.10.2017   22:36
2
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 13 октября 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>