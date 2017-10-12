Главный судмедэксперт Москвы уволился после обысков в моргах

3 июня 2016 г. Следователи проверят информацию СМИ о торговле органами в Царицынском морге

Незаконное изъятие органов трупов в Царицынском морге практиковалось как минимум с 2013 года по 2 июля 2015 года. Органы трупов передавались в медицинские центры по всей стране и стоили по несколько тысяч евро.