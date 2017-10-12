Главный судмедэксперт Москвы уволился после обысков в моргах

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения города Москвы Евгений Кильдюшов уволен в связи с уголовным делом о халатности руководства бюро при содержании моргов. Об этом РБК
рассказал источник в ГУ МВД по Москве.
После того, как в Москве закрыли часть моргов, в морге в Тарном проезде сконцентрировалось большое количество трупов. 12 сотрудников заразились туберкулезом
из-за того, что в морге не было нормальной вентиляции. Тогда же в СМИ появилась информация о том, что сотрудники Царицынского морга изымали органы умерших для продажи на черном рынке и зарабатывали на ложных заключениях о причинах смерти.
По делу назначен ряд медицинских экспертиз, в нескольких столичных моргах прошли обыски. Как сообщил источник в Следственном комитете, обыски прошли в бюро судебно-медицинской экспертизы в Тарном проезде, а также в морге больницы имени Боткина. Информацию об увольнении Кильдюшова подтвердили источники в Минздраве и СК. В пресс-службе департамента здравоохранения сообщили, что Кильдюшов обратился в ведомство с заявлением освободить его от должности по собственному желанию, заявление было удовлетворено. Получить комментарий самого Кильдюшова не удалось.