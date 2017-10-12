Дополнительные полосы для автомобилистов появятся на Кутузовском проспекте Городская инфраструктура Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



После переразметки проезжей части полосы для автотранспорта уменьшатся с 3,5 до 3,25 метра, выделенные полосы для общественного транспорта - с 5-6 метров до 3,5 метров. В результате появится по одной новой полосе для движения автотранспорта в обоих направлениях. Это позволит исключить так называемое "бутылочное горлышко" и повысить пропускную способность магистрали.



Ранее в Центре организации дорожного движения заявили, что после нанесения разметки за последние три года пропускная способность в некоторых местах выросла Дополнительные полосы для автотранспорта появятся на участке Кутузовского проспекта между улицами Минская и Генерала Ермолова. Как сообщил ТАСС руководитель столичного Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев, это произойдет за счет сужения существующих полос, при этом пропускная способность магистрали увеличится.После переразметки проезжей части полосы для автотранспорта уменьшатся с 3,5 до 3,25 метра, выделенные полосы для общественного транспорта - с 5-6 метров до 3,5 метров. В результате появится по одной новой полосе для движения автотранспорта в обоих направлениях. Это позволит исключить так называемое "бутылочное горлышко" и повысить пропускную способность магистрали.Ранее в Центре организации дорожного движения заявили, что после нанесения разметки за последние три года пропускная способность в некоторых местах выросла до 50% . В свою очередь, координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов отметил, что на отдельных трассах после изменения схемы движения начинаются проблемы. Нанесение разметки вызывает вопросы и у автомобилистов: по их словам, разметка кое-где противоречит действующим ПДД и здравому смыслу, что связано с несогласованностью работы департаментов, городских подразделений и подрядных организаций.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 27 сентября 2017 г. В ЦОДД заявили об улучшении дорожной ситуации за счет новой разметки

По данным ЦОДД, за последние три года пропускная способность на отдельных участках, где нанесли новую разметку, выросла до 50%. В соцсетях же почти каждый день появляются гневные посты об "идиотизмах" в местах, где изменились схемы движения.

