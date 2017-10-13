NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
13
октября
pda
Поиск
Архив

"Жизнь налаживается": звезды внезапно принялись хвалить Москву в соцсетях, блогеры подозревают мэрию в их подкупе
13 октября 2017 г. | Время публикации 15:12 | Последние изменения 19:46
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
 
Ольга Бузова | Global Look Press
Блогеры обратили внимание, что в последнее время в социальных сетях российских знаменитостей стали появляться хвалебные посты об изменениях в Москве. На дорогах якобы стало свободнее, улицы освещаются ярче, в парках приятнее гулять, а нужные документы получить проще. По мнению интернет-пользователей, посты заказывает именно правительство Москвы: "Получается опять нелепо, топорно и уродливо".

"Видимо, чтобы каждый мог отличить проплаченный пост, они снабдили их одним и тем же хештэгом #жизньналаживается, а тексты сделали настолько вымученными и искусственными, что все понятно даже без хештегов. И за все это заплачено вашими деньгами, москвичи", - цитирует в Facebook пользователя Alex Ulyanov журналистка Юлия Каблинова.

Подобные посты появились осенью в Instagram телеведущей Ольги Бузовой, певиц Нюши и Анны Семенович, актрисы Анны Хилькевич. Бузова в своем посте замечает, что "на улицах Москвы очень светло", хотя несколько лет назад "только вывески магазинов и спасали от темноты". "Я уже не говорю о центре, такое ощущение, что там всегда день. От этого ночная Москва становится еще красивее, да и для пешеходов хорошо подсвеченные дороги это очень удобно и безопасно особенно зимой, которая как мы все знаем может и затянуться", - пишет телеведущая (пунктуация сохранена).

Нюша снабдила позитивным постом о дорожной ситуации в Москве свою фотографию из Венеции. Похвалив итальянский город за отсутствие пробок и проблем с парковками благодаря водному транспорту, певица отмечает, что в "любимой Москве ситуация с пробками и парковками поменялась кардинально за последние годы и я считаю в лучшую сторону" (пунктуация сохранена).

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич похвалила московские парки, где "становится все больше простора для приятного времяпрепровождения". Парижские родственники актрисы, по ее словам, "каждый раз уезжают в восторге от того, как наша столица "переоделась" - стала яркой и интересной". Хилькевич также восхитилась реставрацией и превращением в арт-пространства "заброшенных предприятий".

Певица Анна Семенович порадовалась тому, что оформление документов теперь занимает меньше времени. "...Я отлично помню, как всего несколько лет назад, чтобы получить какую-нибудь выписку, нужно было буквально бегать марафоны от окна к окну. А сейчас когда я в субботу могу сдать документы на загранпаспорт возле дома и без очередей, по электронным талончикам, я понимаю, что #жизньналаживается", - пишет она (пунктуация сохранена).

"Жизнь налаживается" глазами москвичей

У рядовых москвичей позитивные посты знаменитостей отклика не находят. Пользователи Facebook даже предложили устроить альтернативный флешмоб и снабжать тегом #жизньналаживается публикации и перепосты о том, что их возмущает в действиях мэрии. Жители центра Москвы жалуются, что на улицах, вопреки утверждению Ольги Бузовой, темно и рано утром, и вечером, и подкрепляют свои слова фотографиями. "Видимо, мы с ними разными маршрутами ездим", - комментирует автор снимка.



Ранее большой резонанс вызвал тендер на подсветку деревьев за шесть миллиардов рублей. Затем мэрия отменила закупку ландшафтного освещения Бульварного кольца стоимостью почти 3,5 миллиарда рублей, решив провести конкурс по каждому бульвару в отдельности. Кроме того, в столице регулярно проводятся дорогостоящие фестивали света, ради которых перекрывают дороги в будни. Зато во многих дворах и небольших скверах освещения нет вовсе.

Пробки москвичи тоже едва ли могут назвать решенной проблемой. В соцсетях можно найти много жалоб на путаницу и неудобство новых схем движения, введенных после благоустройства улиц. Во время дождей привычные заторы в часы пик усугубляются из-за потоков воды на проезжей части.



Тему столичных парков и вовсе можно отнести к одной из самых болезненных. Жители разных районов Москвы жалуются на варварское благоустройство, засилье плитки, вырубку деревьев, замену естественных газонов рулонными и попытки превратить маленькие тихие уголки отдыха в подобие таких гигантов, как ВДНХ и парк Горького.

Издание Znak.com связывает появление позитивных постов с хештегом #жизньналаживается в аккаунтах знаменитостей с выборами президента в 2018 году, так как звезды пишут не только о Москве, но и о других городах России. Та же Бузова и ее бывшая коллега по "Дому-2" Ксения Бородина хвалят достижения отечественной медицины, светская львица Айза Анохина, живущая в основном на Бали, развенчивает "стереотип" о длинных очередях и нехватке мест в российских детсадах. Шоумен Станислав Ярушин радуется строительству парков нового формата в городах России и тому, что "страна меняется".

Источник Znak.com, близкий к администрации президента, считает появление политического пиара в инстаграме самодеятельностью отдельных пиарщиков, берущих те или иные подряды. По мнению медиааналитика Василия Гатова, "проблема и в том, что власть и провластные люди оперируют ложной повесткой. Не то чтобы они говорят неправильные или ложные вещи, нет, они просто не хотят говорить о том, что на самом деле волнует молодежь, о чем она переживает, что ее задевает. Ложная повестка плоха тем, что она вроде и нефальшивая, просто в ней акценты расставлены не так, как в реальной жизни. Любой фальшивый позитив маргинален по определению".

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Актер Светлаков рассказал о "коммерческом предложении" пропиарить ремонт Тверской
24 июля 2016 г.
Актер Светлаков рассказал о "коммерческом предложении" пропиарить ремонт Тверской
Светлакова попросили сделать одну фотографию Тверской улицы и снабдить ее комментарием: "Как же круто сделали ремонт". "Какая цена вопроса?", - поинтересовался автор предложения.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
13.10.2017   22:36
2
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 13 октября 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>