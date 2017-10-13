"Жизнь налаживается": звезды внезапно принялись хвалить Москву в соцсетях, блогеры подозревают мэрию в их подкупе Общество Рубрики: Городская инфраструктура

Ольга Бузова | Ольга Бузова | Global Look Press



"Видимо, чтобы каждый мог отличить проплаченный пост, они снабдили их одним и тем же хештэгом #жизньналаживается, а тексты сделали настолько вымученными и искусственными, что все понятно даже без хештегов. И за все это заплачено вашими деньгами, москвичи", - цитирует в



Подобные посты появились осенью в Instagram телеведущей Ольги Бузовой, певиц Нюши и Анны Семенович, актрисы Анны Хилькевич. Бузова в своем посте замечает, что "на улицах Москвы очень светло", хотя несколько лет назад "только вывески магазинов и спасали от темноты". "Я уже не говорю о центре, такое ощущение, что там всегда день. От этого ночная Москва становится еще красивее, да и для пешеходов хорошо подсвеченные дороги это очень удобно и безопасно особенно зимой, которая как мы все знаем может и затянуться", - пишет телеведущая (пунктуация сохранена).



Нюша снабдила позитивным постом о дорожной ситуации в Москве свою фотографию из Венеции. Похвалив итальянский город за отсутствие пробок и проблем с парковками благодаря водному транспорту, певица отмечает, что в "любимой Москве ситуация с пробками и парковками поменялась кардинально за последние годы и я считаю в лучшую сторону" (пунктуация сохранена).



Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич похвалила московские парки, где "становится все больше простора для приятного времяпрепровождения". Парижские родственники актрисы, по ее словам, "каждый раз уезжают в восторге от того, как наша столица "переоделась" - стала яркой и интересной". Хилькевич также восхитилась реставрацией и превращением в арт-пространства "заброшенных предприятий".



Певица Анна Семенович порадовалась тому, что оформление документов теперь занимает меньше времени. "...Я отлично помню, как всего несколько лет назад, чтобы получить какую-нибудь выписку, нужно было буквально бегать марафоны от окна к окну. А сейчас когда я в субботу могу сдать документы на загранпаспорт возле дома и без очередей, по электронным талончикам, я понимаю, что #жизньналаживается", - пишет она (пунктуация сохранена).



"Жизнь налаживается" глазами москвичей



У рядовых москвичей позитивные посты знаменитостей отклика не находят. Пользователи Facebook даже







Ранее большой резонанс вызвал тендер на подсветку деревьев за



Пробки москвичи тоже едва ли могут назвать решенной проблемой. В соцсетях можно найти много жалоб на







Тему столичных парков и вовсе можно отнести к одной из самых болезненных. Жители разных районов Москвы жалуются на варварское благоустройство, засилье плитки, вырубку деревьев, замену естественных газонов рулонными и попытки превратить маленькие тихие уголки отдыха в подобие таких гигантов, как ВДНХ и парк Горького.



Издание



Источник Znak.com, близкий к администрации президента, считает появление политического пиара в инстаграме самодеятельностью отдельных пиарщиков, берущих те или иные подряды. По мнению медиааналитика Василия Гатова, "проблема и в том, что власть и провластные люди оперируют ложной повесткой. Не то чтобы они говорят неправильные или ложные вещи, нет, они просто не хотят говорить о том, что на самом деле волнует молодежь, о чем она переживает, что ее задевает. Ложная повестка плоха тем, что она вроде и нефальшивая, просто в ней акценты расставлены не так, как в реальной жизни. Любой фальшивый позитив маргинален по определению".



Блогеры обратили внимание, что в последнее время в социальных сетях российских знаменитостей стали появляться хвалебные посты об изменениях в Москве. На дорогах якобы стало свободнее, улицы освещаются ярче, в парках приятнее гулять, а нужные документы получить проще. По мнению интернет-пользователей, посты заказывает именно правительство Москвы: "Получается опять нелепо, топорно и уродливо"."Видимо, чтобы каждый мог отличить проплаченный пост, они снабдили их одним и тем же хештэгом #жизньналаживается, а тексты сделали настолько вымученными и искусственными, что все понятно даже без хештегов. И за все это заплачено вашими деньгами, москвичи", - цитирует в Facebook пользователя Alex Ulyanov журналистка Юлия Каблинова.Подобные посты появились осенью в Instagram телеведущей Ольги Бузовой, певиц Нюши и Анны Семенович, актрисы Анны Хилькевич. Бузова в своем посте замечает, что "на улицах Москвы очень светло", хотя несколько лет назад "только вывески магазинов и спасали от темноты". "Я уже не говорю о центре, такое ощущение, что там всегда день. От этого ночная Москва становится еще красивее, да и для пешеходов хорошо подсвеченные дороги это очень удобно и безопасно особенно зимой, которая как мы все знаем может и затянуться", - пишет телеведущая ().Нюша снабдила позитивным постом о дорожной ситуации в Москве свою фотографию из Венеции. Похвалив итальянский город за отсутствие пробок и проблем с парковками благодаря водному транспорту, певица отмечает, что в "любимой Москве ситуация с пробками и парковками поменялась кардинально за последние годы и я считаю в лучшую сторону" ().Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич похвалила московские парки, где "становится все больше простора для приятного времяпрепровождения". Парижские родственники актрисы, по ее словам, "каждый раз уезжают в восторге от того, как наша столица "переоделась" - стала яркой и интересной". Хилькевич также восхитилась реставрацией и превращением в арт-пространства "заброшенных предприятий".Певица Анна Семенович порадовалась тому, что оформление документов теперь занимает меньше времени. "...Я отлично помню, как всего несколько лет назад, чтобы получить какую-нибудь выписку, нужно было буквально бегать марафоны от окна к окну. А сейчас когда я в субботу могу сдать документы на загранпаспорт возле дома и без очередей, по электронным талончикам, я понимаю, что #жизньналаживается", - пишет она ().У рядовых москвичей позитивные посты знаменитостей отклика не находят. Пользователи Facebook даже предложили устроить альтернативный флешмоб и снабжать тегом #жизньналаживается публикации и перепосты о том, что их возмущает в действиях мэрии. Жители центра Москвы жалуются, что на улицах, вопреки утверждению Ольги Бузовой, темно и рано утром, и вечером, и подкрепляют свои слова фотографиями. "Видимо, мы с ними разными маршрутами ездим", - комментирует автор снимка.Ранее большой резонанс вызвал тендер на подсветку деревьев за шесть миллиардов рублей . Затем мэрия отменила закупку ландшафтного освещения Бульварного кольца стоимостью почти 3,5 миллиарда рублей, решив провести конкурс по каждому бульвару в отдельности. Кроме того, в столице регулярно проводятся дорогостоящие фестивали света, ради которых перекрывают дороги в будни. Зато во многих дворах и небольших скверах освещения нет вовсе.Пробки москвичи тоже едва ли могут назвать решенной проблемой. В соцсетях можно найти много жалоб на путаницу и неудобство новых схем движения, введенных после благоустройства улиц. Во время дождей привычные заторы в часы пик усугубляются из-за потоков воды на проезжей части.Тему столичных парков и вовсе можно отнести к одной из самых болезненных. Жители разных районов Москвы жалуются на варварское благоустройство, засилье плитки, вырубку деревьев, замену естественных газонов рулонными и попытки превратить маленькие тихие уголки отдыха в подобие таких гигантов, как ВДНХ и парк Горького.Издание Znak.com связывает появление позитивных постов с хештегом #жизньналаживается в аккаунтах знаменитостей с выборами президента в 2018 году, так как звезды пишут не только о Москве, но и о других городах России. Та же Бузова и ее бывшая коллега по "Дому-2" Ксения Бородина хвалят достижения отечественной медицины, светская львица Айза Анохина, живущая в основном на Бали, развенчивает "стереотип" о длинных очередях и нехватке мест в российских детсадах. Шоумен Станислав Ярушин радуется строительству парков нового формата в городах России и тому, что "страна меняется".Источник Znak.com, близкий к администрации президента, считает появление политического пиара в инстаграме самодеятельностью отдельных пиарщиков, берущих те или иные подряды. По мнению медиааналитика Василия Гатова, "проблема и в том, что власть и провластные люди оперируют ложной повесткой. Не то чтобы они говорят неправильные или ложные вещи, нет, они просто не хотят говорить о том, что на самом деле волнует молодежь, о чем она переживает, что ее задевает. Ложная повестка плоха тем, что она вроде и нефальшивая, просто в ней акценты расставлены не так, как в реальной жизни. Любой фальшивый позитив маргинален по определению".



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 24 июля 2016 г. Актер Светлаков рассказал о "коммерческом предложении" пропиарить ремонт Тверской

Светлакова попросили сделать одну фотографию Тверской улицы и снабдить ее комментарием: "Как же круто сделали ремонт". "Какая цена вопроса?", - поинтересовался автор предложения.

