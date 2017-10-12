Памятник Петру и Февронии не будут устанавливать на Воробьевых горах

4 октября 2017 г. РВИО начнет принудительно консультировать скульпторов после ошибки на памятнике Калашникову

Российское военно-историческое общество будет консультировать скульпторов не только по их просьбе, но и "в принудительном порядке". Раньше этого не делали из-за возможных обвинений во вмешательстве в свободу творчества, пояснили в РВИО.