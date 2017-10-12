Памятник Петру и Февронии не будут устанавливать на Воробьевых горах

Члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме определились с местом возведения памятника святым благоверным Петру и Февронии Муромским. Монумент решено установить на Большой Сухаревской площади, передает коррспондент ТАСС.
"Памятник Петру и Февронии решено установить на Большой Сухаревской площади в Москве при условии соблюдения всех габаритов существующего благоустройства без нанесения вреда. Авторы проекта представят его Москомархитектуре на согласование. Также авторы должны будут согласовывать это с депутатами местных органов", - сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский, отметив, что решение комиссии носит рекомендательный характер.
Как уточняется в пояснительных материалах к заседанию комиссии, памятник святым планируется установить в сквере на Большой Сухаревской площади на средства некоммерческого партнерства содействия реализации общенациональной программы "В кругу семьи". Ранее сообщалось, что памятник установят на смотровой площадке МГУ на Воробьевых горах, автором скульптуры станет Салават Щербаков, который создал монумент князю Владимиру и памятник Михаилу Калашникову.
Отметим, что оба эти памятника вызвали множество споров: в частности, на памятнике Калашникову был обнаружен чертеж немецкого автомата
, впоследствии удаленный. Не обошлось без скандала и в связи с памятником Петру и Февронии: в скульптурном изображении присутствуют трое детей
, однако никаких указаний на то, были ли у Петра и Февронии дети, в оригинальном тексте древнерусской повести нет.