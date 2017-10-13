Культовый столичный кинотеатр "35 мм" остался без здания

Собственникам Центрального дома предпринимателя все же удалось выселить кинотеатр "35 мм" из здания, несмотря на громкие судебные процессы и акции протеста. Как сказала ТАСС директор кинотеатра Ирина Мухьянова, с середины лета кинотеатр не работает в здании, в том числе из-за осложнения ситуации после пожара и затопления.
По ее словам, кинотеатр получал предложения от властей Москвы по другим помещениям для аренды, но не счел их приемлемыми. "Кроме того, мы пока не знаем, куда вывезли наше оборудование из ЦДМ", - сказала директор. В то же время руководитель столичного департамента науки, промышленности и предпринимательства Алексей Фурсин заявил, что столичные власти ведут "конструктивную работу" с руководством кинотеатра. "Конфликтных ситуаций нет, все решается в конструктивном порядке", - сказал чиновник, напомнив, что договор с кинотеатром был расторгнут из-за невыплаты арендной платы.
Напомним, в сентябре 2014 года в здании Центрального дома предпринимателя, где тогда располагался кинотеатр начался ремонт: кинотеатр воспользовался "арендными каникулами", предусмотренными договором аренды, но это пришлось не по душе владельцам помещений. В декабре 2015 года в столичный арбитраж поступил иск от подконтрольного мэрии ГБУ "Малый бизнес Москвы" о расторжении договора аренды с "35 мм" из-за долгов в размере 3,13 миллиона рублей. Руководство кинотеатра, в свою очередь, выступило со встречным иском, потребовав учесть предусмотренные договором особые условия на случай проведения ремонта.
Тяжбы продолжались до лета нынешнего года, все это время кинотеатр неоднократно получал уведомления от арендодателей с требованием освободить занимаемую часть здания, а в марте сотрудники "Агентства инноваций Москвы" отключили в помещении последние инженерные коммуникации - электричество и холодную воду. "Это мера, чтобы выгнать нас. Мы не нравимся властям Москвы
, потому что мы стали защищаться и предавать огласке происходящее в Центральном доме предпринимателей", - отмечала тогда Мухьянова.
В июле Арбитражный суд Москвы поддержал кинотеатр
. Экспертиза установила, что ремонт ведет к ухудшению технического состояния помещений и находящегося в них имущества ухудшается, создавая проблемы для посетителей, а шум при ремонте превышает допустимые параметры. Юристы тогда отмечали, что решение суда может позволить "35 мм" не только избежать выселения, но и в дальнейшем истребовать убытки, связанные с ремонтными работами.
А 28 июля в здании кинотеатра произошел крупный пожар
, остановивший его работу: причиной пожара стал ремонт в одном из соседних помещений. Директор кинотеатра Ирина Мухьянова заявила, что дальше кинотеатр работать не сможет, оборудование его покрыто копотью и сажей, и придется покупать новое. К тому же сгоревшее оборудование было не застраховано. В то же время 1 августа от агентства-собственника здания поступил очередной счет за аренду
. Спустя неделю после пожара здание было затоплено по вине строителей сверху, отчего пострадали мебель, оборудование и стены.
Активисты, неравнодушные к судьбе кинотеатра, организовали в августе акцию протеста возле кинотеатра, однако не смогли попасть внутрь здания
: сотрудники ЧОП грубо выдворили собравшихся с территории, объяснив это ведущимися работами по замене "старой собянинской плитки на новую - тоже собянинскую". Руководство кинотеатра смогло попасть в здание лишь под давлением активистов, кандидатов в муниципальные депутаты, а также группы поддержки из кинозрителей.
Впоследствии стало известно, что арендодатель ограничил доступ в помещения сотрудникам "35 мм" и потребовал от руководства подписать дополнительное соглашение о расторжении договора аренды. Отказавшись подписывать документы, руководство кинотеатра повторно обратилось в столичный арбитражный суд, однако, судя по всему, успехом эта попытка не увенчалась.