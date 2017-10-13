Культовый столичный кинотеатр "35 мм" остался без здания

22 августа 2017 г. Руководство "35 мм" подало в суд из-за продолжающихся попыток чиновников выселить кинотеатр

В минувшую субботу здание кинотеатра оцепила охрана, с тех пор доступ внутрь закрыт. Арендодатель требует от руководства "35 мм" подписать соглашение о расторжении договора аренды.