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Руководство столичных парков выделяет миллионы рублей на несуществующую охрану
13 октября 2017 г. | Время публикации 11:51 | Последние изменения 13:31
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Известный блогер, юрист Иван Ежиков, обратил внимание на ГПБУ "Мосприрода", которое, по его словам, систематически оплачивает неоказанные охранные услуги. В одном из парков работает только один круглосуточный пост, и то не в течение всего дня, а шлагбаумы регулярно ломаются. Руководство "Мосприроды" на ситуацию внимания не обращает, пишет блогер на своем сайте.

"Только в Москве за прошлый год заключено почти 4000 контрактов на оказание охранных услуг, большинство из них на десятки объектов сразу", - пишет блогер. Одним из таких объектов стал парк "Серебряный Бор", где по условиям контракта должно быть оборудовано два круглосуточных стационарных пункта охраны - на въезде у Таманской, дом 2 и на въезде у АЗС "Лукойл", а также пеший патрульный маршрут в парке "Ветеран". Большую часть этого года пост был один, на Таманской, а у АЗС и в парке "Ветеран" охраны не было вообще. На фото, опубликованных блогером, видны пустая будка и открытый шлагбаум у АЗС.

Ситуацию удалось кое-как наладить только после многочисленных обращений Ежикова на портал "Наш город". При этом в карточке контракта на портале госзакупок указано, что ситуация с постами охраны соответствует предъявляемым требованиям, нарушений требований контракта не зафиксировано. "Почти 48 часов в сутки, почти 14 дней в неделю доблестные сотрудники ООО ЧОП "Вымпел-В" несут службу на посту, которого нет. Это акт за июль, к которому относится половина фотографий выше", - пишет блогер.

Кроме того, из размещенного в посте видео, которое было снято в августе, следует, что охранник работает на круглосуточном посту только полдня и не проверяет документы на въезд у водителей проезжающих машин. Материалы по факту нарушений переданы в Главконтроль, столичный департамент природопользования и управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Подобная же ситуация, по данным блогера, сложилась с охраной и уборкой плоскостных парковок со шлагбаумами. По данным Ежикова, якобы охраняемые парковки находятся по 41 адресу. Но по десяти из них на самом деле расположены другие объекты или пустыри. Еще десяток парковок разграблен, а оставшиеся парковки не работают и также охраняются не круглосуточно.

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