Руководство столичных парков выделяет миллионы рублей на несуществующую охрану Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



"Только в Москве за прошлый год заключено почти 4000 контрактов на оказание охранных услуг, большинство из них на десятки объектов сразу", - пишет блогер. Одним из таких объектов стал парк "Серебряный Бор", где по условиям контракта должно быть оборудовано два круглосуточных стационарных пункта охраны - на въезде у Таманской, дом 2 и на въезде у АЗС "Лукойл", а также пеший патрульный маршрут в парке "Ветеран". Большую часть этого года пост был один, на Таманской, а у АЗС и в парке "Ветеран" охраны не было вообще. На фото, опубликованных блогером, видны пустая будка и открытый шлагбаум у АЗС.



Ситуацию удалось кое-как наладить только после многочисленных обращений Ежикова на портал "Наш город". При этом в карточке контракта на портале госзакупок указано, что ситуация с постами охраны соответствует предъявляемым требованиям, нарушений требований контракта не зафиксировано. "Почти 48 часов в сутки, почти 14 дней в неделю доблестные сотрудники ООО ЧОП "Вымпел-В" несут службу на посту, которого нет. Это акт за июль, к которому относится половина фотографий выше", - пишет блогер.



Кроме того, из размещенного в посте видео, которое было снято в августе, следует, что охранник работает на круглосуточном посту только полдня и не проверяет документы на въезд у водителей проезжающих машин. Материалы по факту нарушений переданы в Главконтроль, столичный департамент природопользования и управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.



Подобная же ситуация, по данным блогера, сложилась с охраной и уборкой



Известный блогер, юрист Иван Ежиков, обратил внимание на ГПБУ "Мосприрода", которое, по его словам, систематически оплачивает неоказанные охранные услуги. В одном из парков работает только один круглосуточный пост, и то не в течение всего дня, а шлагбаумы регулярно ломаются. Руководство "Мосприроды" на ситуацию внимания не обращает, пишет блогер на своем сайте "Только в Москве за прошлый год заключено почти 4000 контрактов на оказание охранных услуг, большинство из них на десятки объектов сразу", - пишет блогер. Одним из таких объектов стал парк "Серебряный Бор", где по условиям контракта должно быть оборудовано два круглосуточных стационарных пункта охраны - на въезде у Таманской, дом 2 и на въезде у АЗС "Лукойл", а также пеший патрульный маршрут в парке "Ветеран". Большую часть этого года пост был один, на Таманской, а у АЗС и в парке "Ветеран" охраны не было вообще. На фото, опубликованных блогером, видны пустая будка и открытый шлагбаум у АЗС.Ситуацию удалось кое-как наладить только после многочисленных обращений Ежикова на портал "Наш город". При этом в карточке контракта на портале госзакупок указано, что ситуация с постами охраны соответствует предъявляемым требованиям, нарушений требований контракта не зафиксировано. "Почти 48 часов в сутки, почти 14 дней в неделю доблестные сотрудники ООО ЧОП "Вымпел-В" несут службу на посту, которого нет. Это акт за июль, к которому относится половина фотографий выше", - пишет блогер.Кроме того, из размещенного в посте видео, которое было снято в августе, следует, что охранник работает на круглосуточном посту только полдня и не проверяет документы на въезд у водителей проезжающих машин. Материалы по факту нарушений переданы в Главконтроль, столичный департамент природопользования и управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.Подобная же ситуация, по данным блогера, сложилась с охраной и уборкой плоскостных парковок со шлагбаумами . По данным Ежикова, якобы охраняемые парковки находятся по 41 адресу. Но по десяти из них на самом деле расположены другие объекты или пустыри. Еще десяток парковок разграблен, а оставшиеся парковки не работают и также охраняются не круглосуточно.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 30 декабря 2016 г. Москва тратит деньги на несуществующие и разграбленные парковки

По адресам десяти "охраняемых" парковок находятся другие объекты или пустыри. Еще десяток парковок разграблены. Оставшиеся двадцать, большей частью неработающие парковки у ТПУ, охраняются не круглосуточно.

