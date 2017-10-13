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В выходные дожди в столице продолжатся
13 октября 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В выходные дожди в столице продолжатся, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 14 октября, будет облачно. Ночью дождь, местами сильный, температура в Москве 6-8, по области 4-9 градусов тепла, ветер западной четверти 5-10, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Днем дождь, местами небольшой, температура в Москве 6-8, по области 4-9 градусов тепла, ветер западной четверти 5-10, местами с порывами 12-17 метров в секунду. В воскресенье, 15 октября, в столице будет облачно. Небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью и днем в Москве 5-7, по области 3-8 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
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Пятница, 13 октября 2017 г. // Последняя новость 20:00
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