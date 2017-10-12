Улицы на западе столицы перекроют в воскресенье из-за полумарафона Рубрики: Автотранспорт

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Полумарафон "Моя столица" завершает серию легкоатлетических состязаний "Бегом по Золотому кольцу". В московском забеге примут участие три тысячи человек. Стартуют и финишируют они на Университетской площади, рядом с МГУ. Полумарафонскую дистанцию длиной 21,1 километра дополнят забеги на десять и три километра, а также детские забеги на 600 и 300 метров. Водителей просят заранее планировать свои маршруты. Движение по улицам на западе Москвы перекроют 15 октября в связи с проведением полумарафона "Моя столица". Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы , с 09:00 до 15:00 для проезда будет закрыта улица Косыгина от Ленинского проспекта до улицы Мосфильмовской. Кроме того, нельзя будет проехать по Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.Полумарафон "Моя столица" завершает серию легкоатлетических состязаний "Бегом по Золотому кольцу". В московском забеге примут участие три тысячи человек. Стартуют и финишируют они на Университетской площади, рядом с МГУ. Полумарафонскую дистанцию длиной 21,1 километра дополнят забеги на десять и три километра, а также детские забеги на 600 и 300 метров. Водителей просят заранее планировать свои маршруты.



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