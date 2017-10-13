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Троллейбусы в Подольске чуть не отключили от электричества из-за 4-миллионного долга
13 октября 2017 г. | Время публикации 18:40 | Последние изменения 19:53
Рубрики: Общественный транспорт, Областная инфраструктура  
 
Artem Svetlov / Flickr
Троллейбусам в подмосковном Подольске грозило полное отключение от электроэнергии из-за долгов предприятия "Подольский троллейбус" перед "Мосэнергосбытом". Задолженность с июня по сентябрь составила более 4 миллионов рублей, говорилось в пресс-релизе поставщика энергии. По данным "Мосэнергосбыта", транспортное предприятие не принимало никаких действий, поэтому ранее для него уже вводили ограничение электроснабжения на 50 процентов.

МУП "Подольский троллейбус" обслуживает более 40 троллейбусов и пять маршрутов в городе. Отключить троллейбусы планировалось днем 13 октября, а возобновить их работу - только после полной уплаты долга. В результате "Мосэнергосбыт" отменил решение, так как "Подольский троллейбус" все же частично погасил долг в размере 2,8 миллиона рублей. Оставшиеся 1,3 миллиона предприятие должно оплатить до конца месяца, такие сроки указаны в гарантийном письме.

В случае несоблюдения сроков 30 октября "Мосэнергосбыт" полностью отключит от электричества объекты МУПа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу энергетиков. Задолженность перед "Мосэнергосбытом" имеют и предприятия ЖКХ Подмосковья. За июль и август сумма долга выросла до 4,4 миллиарда рублей. Такая ситуация возникла не только из-за недисциплинированности предприятий-должников, но и из-за "полного безразличия местных властей", отмечается на сайте поставщика энергии.

Главными должниками являются коммунальные организации Орехово-Зуевского, Одинцовского, Сергиево-Посадского, Солнечногорского, Дмитровского, Пушкинского, Ногинского, Щелковского, Серпуховского районов, а также городов Подольска, Серпухова, Сергиева Посада и Орехово-Зуево.

С середины сентября "Мосэнергосбыт" был вынужден начать отключение всех котельных, водозаборных узлов, насосных станций и других объектов предприятиий-должников. Главными жертвами в конечном итоге становятся жители Подмосковья, которые добросовестно оплачивают коммунальные услуги, но не имеют гарантий, что оплата дойдет до поставщика.

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