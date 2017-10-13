Троллейбусы в Подольске чуть не отключили от электричества из-за 4-миллионного долга

9 августа 2017 г. В Подмосковье жителям домов за долги управляющих компаний отключают лифты и свет в подъездах

Долги разной величины имеют все муниципалитеты области, кроме Реутова и Ивантеевки. Недобросовестные УК, получая деньги граждан, не доводят их до поставщиков ресурсов. В Госжилинспекции отключение лифтов назвали незаконным.