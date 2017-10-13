Запуск второй очереди сети "Магистраль" спровоцировал новую войну с троллейбусами и ухудшил движение Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



Так, в субботу, 14 октября, был отменен троллейбус М4к (бывший 33-й) от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник". Вместо него была запущена укороченная версия автобуса-экспресса номер 144. Новый маршрут 144к ходит от улицы Кравченко до станции метро "Октябрьская" и останавливается только на нескольких ключевых остановках. Соответственно, на всех остальных остановочных пунктах Ленинского проспекта придется ждать транспорта существенно дольше.



В ходе изменений в ГУП "Мосгортранс" пообещали снизить интервалы движения троллейбуса М4, однако этого так и не произошло: в буднее расписание добавили лишь по одному рейсу утром и вечером. А по субботам и воскресеньям троллейбус совершает существенно меньше рейсов, чем раньше. Автобус M1 по-прежнему имеет максимально допустимые для магистрального маршрута интервалы в 10 минут.



Еще одной жертвой изменений стал троллейбус номер 37 (Гостиница "Останкино" - Капельский переулок). Он стал вторым подряд троллейбусным маршрутом, ходившим по проспекту Мира, который был отменен даже без запуска автобусного маршрута с той же трассой. В конце августа без какой-либо компенсации был ликвидирован троллейбус 48 (Гостиница "Турист" - Капельский переулок), что вызвало серьезное недовольство у жителей района Ростокино.



По официальной версии, троллейбус 37 объединился с автобусом М9, являющимся более длинной версией того же маршрута. Однако на деле M9 стал ездить чаще лишь в утренние и вечерние часы пик по будням. В остальные же часы и особенно в выходные он имеет максимально допустимые интервалы в 10 минут.



Увеличиваются интервалы и у ряда бывших троллейбусных маршрутов, которые были переведены на автобусы: частота движения на маршруте М8 сильно не изменилась, а после ввода второй очереди "Магистрали" автобус был зачем-то продлен на одну остановку и стал ходить существенно реже почти в любое время дня. Вечером в будни и по выходным он ходит три-четыре раза в час, а интервал между отдельными рейсами достигает 23-24 минут вместо обещанного максимума в 10 минут.



Аналогичная ситуация сложилась на Рязанском проспекте и Нижегородской улице: автобус М7к был продлен от Лубянки до метро "Парк Победы" по трассе маршрута М2 и получил новый номер М27. При этом в вечерние часы пик интервалы "магистрального" автобуса М27 составляют 15 минут, а длинная версия маршрута М7 переводится в полуэкспрессный режим и будет работать только с ключевыми остановками, что ухудшит обслуживание промежуточных остановок.



При этом, как отмечает блогер, активная ликвидация троллейбусов, скорее всего, продолжится. Как следует из новой редакции реестра маршрутов наземного транспорта, в ближайшее время троллейбусов могут лишиться Ленинградский проспект и Волоколамское шоссе. Троллейбусные маршруты номер 20 (Берег Москвы-реки - Белорусский вокзал), 56 (Базовская улица - 2-й Лесной переулок), 70 (Братцево - Белорусский вокзал) и 82 (Больница МПС - Белорусский вокзал) в этом документе числятся автобусными с добавлением буквы "Т". Маршрут троллейбуса номер 19 (Крылатское - метро "Сокол") хотят перевести на автобусы и продлить через Алабяно-Балтийский тоннель до станции метро "Петровско-Разумовская". А троллейбус номер 11к, 12 и 34к могут быть отменены без создания компенсационного маршрута автобуса.



В то же время на Варшавском шоссе произошла обратная рокировка: переведенный в мае на автобусы маршрут номер 40 (Велозаводская улица - Аннино) с 7 октября снова обслуживается троллейбусами. "Похоже острая ситуация с нехваткой автобусов и водителей в "Мосгортрансе" в результате бездумной ликвидации троллейбусов достигла своего апогея, что снимать автобусы на замену уже попросту неоткуда. Поэтому, вероятно, транспортные руководители в своих решениях дошли уже до полного абсурда: чтобы уничтожить один троллейбусный маршрут им пришлось пока вернуть другой", - комментирует блогер. (Орфография сохранена - прим. Msk.Newsru.com). 7 октября в Москве была запущена вторая очередь маршрутной сети общественного транспорта "Магистраль", что затронуло троллейбусную сеть города. В итоге было отменено еще два троллейбуса, а на ряде маршрутов, переведенных на обслуживание автобусами, заметно выросли интервалы движения. Об этом сообщается в блоге в bzikoleaks Так, в субботу, 14 октября, был отменен троллейбус М4к (бывший 33-й) от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник". Вместо него была запущена укороченная версия автобуса-экспресса номер 144. Новый маршрут 144к ходит от улицы Кравченко до станции метро "Октябрьская" и останавливается только на нескольких ключевых остановках. Соответственно, на всех остальных остановочных пунктах Ленинского проспекта придется ждать транспорта существенно дольше.В ходе изменений в ГУП "Мосгортранс" пообещали снизить интервалы движения троллейбуса М4, однако этого так и не произошло: в буднее расписание добавили лишь по одному рейсу утром и вечером. А по субботам и воскресеньям троллейбус совершает существенно меньше рейсов, чем раньше. Автобус M1 по-прежнему имеет максимально допустимые для магистрального маршрута интервалы в 10 минут.Еще одной жертвой изменений стал троллейбус номер 37 (Гостиница "Останкино" - Капельский переулок). Он стал вторым подряд троллейбусным маршрутом, ходившим по проспекту Мира, который был отменен даже без запуска автобусного маршрута с той же трассой. В конце августа без какой-либо компенсации был ликвидирован троллейбус 48 (Гостиница "Турист" - Капельский переулок), что вызвало серьезное недовольство у жителей района Ростокино.По официальной версии, троллейбус 37 объединился с автобусом М9, являющимся более длинной версией того же маршрута. Однако на деле M9 стал ездить чаще лишь в утренние и вечерние часы пик по будням. В остальные же часы и особенно в выходные он имеет максимально допустимые интервалы в 10 минут.Увеличиваются интервалы и у ряда бывших троллейбусных маршрутов, которые были переведены на автобусы: частота движения на маршруте М8 сильно не изменилась, а после ввода второй очереди "Магистрали" автобус был зачем-то продлен на одну остановку и стал ходить существенно реже почти в любое время дня. Вечером в будни и по выходным он ходит три-четыре раза в час, а интервал между отдельными рейсами достигает 23-24 минут вместо обещанного максимума в 10 минут.Аналогичная ситуация сложилась на Рязанском проспекте и Нижегородской улице: автобус М7к был продлен от Лубянки до метро "Парк Победы" по трассе маршрута М2 и получил новый номер М27. При этом в вечерние часы пик интервалы "магистрального" автобуса М27 составляют 15 минут, а длинная версия маршрута М7 переводится в полуэкспрессный режим и будет работать только с ключевыми остановками, что ухудшит обслуживание промежуточных остановок.При этом, как отмечает блогер, активная ликвидация троллейбусов, скорее всего, продолжится. Как следует из новой редакции реестра маршрутов наземного транспорта, в ближайшее время троллейбусов могут лишиться Ленинградский проспект и Волоколамское шоссе. Троллейбусные маршруты номер 20 (Берег Москвы-реки - Белорусский вокзал), 56 (Базовская улица - 2-й Лесной переулок), 70 (Братцево - Белорусский вокзал) и 82 (Больница МПС - Белорусский вокзал) в этом документе числятся автобусными с добавлением буквы "Т". Маршрут троллейбуса номер 19 (Крылатское - метро "Сокол") хотят перевести на автобусы и продлить через Алабяно-Балтийский тоннель до станции метро "Петровско-Разумовская". А троллейбус номер 11к, 12 и 34к могут быть отменены без создания компенсационного маршрута автобуса.В то же время на Варшавском шоссе произошла обратная рокировка: переведенный в мае на автобусы маршрут номер 40 (Велозаводская улица - Аннино) с 7 октября снова обслуживается троллейбусами. "Похоже острая ситуация с нехваткой автобусов и водителей в "Мосгортрансе" в результате бездумной ликвидации троллейбусов достигла своего апогея, что снимать автобусы на замену уже попросту неоткуда. Поэтому, вероятно, транспортные руководители в своих решениях дошли уже до полного абсурда: чтобы уничтожить один троллейбусный маршрут им пришлось пока вернуть другой", - комментирует блогер. ().



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