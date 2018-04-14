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Жильцов дома на востоке Москвы эвакуировали из-за найденной во дворе гранаты
14 апреля 2018 г. | Время публикации 17:14
Рубрики: Происшествия  
 
Жителей двух этажей 12-этажного жилого дома на востоке Москвы эвакуировали в субботу днем после обнаружения во дворе здания предмета, напоминающего гранату. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в экстренных службах города.

"Во дворе дома номер 7 корпус 2 на Свободном проспекте при проведении субботника найден подозрительный предмет, похожий на гранату. Проведена эвакуация 30 жильцов первого и второго этажей", - отметил собеседник агентства.

На место обнаружения опасной находки прибыли кинологи. Официального подтверждения этой информации к настоящему моменту не поступало.

Отметим, что 14 марта в Москве проводится первый в этом году общегородской субботник. Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков ранее заявил, что в мероприятии принимают участие около 1,5 миллиона москвичей.

"Работы проходят во дворах, скверах, парках, своих предприятиях. Коммунальные службы, управы, префектуры сделали все, что обеспечить москвичей посадочным материалом, уборочным,инвентарем: привлечено около 10 тыс. единиц различной техники. Мы очень признательны москвичам за эту инициативу. На сегодня уже выполнено порядка 40% из запланированных работ. Прошедшая зима была сложной по своим климатическим условиям, было много снега, из-за чего были допущены повреждения асфальто-бетонного и плиточных покрытий, и сейчас все приводится в порядок", - цитирует чиновника агентство "Москва". Каким образом власти насчитали 1,5 миллиона человек, Бирюков, по традиции, не уточнил.
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Суббота, 14 апреля 2018 г. // Последняя новость 18:00
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