

Жильцов дома на востоке Москвы эвакуировали из-за найденной во дворе гранаты Рубрики: Происшествия





"Во дворе дома номер 7 корпус 2 на Свободном проспекте при проведении субботника найден подозрительный предмет, похожий на гранату. Проведена эвакуация 30 жильцов первого и второго этажей", - отметил собеседник агентства.



На место обнаружения опасной находки прибыли кинологи. Официального подтверждения этой информации к настоящему моменту не поступало.



Отметим, что 14 марта в Москве проводится первый в этом году общегородской субботник. Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков ранее заявил, что в мероприятии принимают участие около 1,5 миллиона москвичей.



"Работы проходят во дворах, скверах, парках, своих предприятиях. Коммунальные службы, управы, префектуры сделали все, что обеспечить москвичей посадочным материалом, уборочным,инвентарем: привлечено около 10 тыс. единиц различной техники. Мы очень признательны москвичам за эту инициативу. На сегодня уже выполнено порядка 40% из запланированных работ. Прошедшая зима была сложной по своим климатическим условиям, было много снега, из-за чего были допущены повреждения асфальто-бетонного и плиточных покрытий, и сейчас все приводится в порядок", - цитирует чиновника Жителей двух этажей 12-этажного жилого дома на востоке Москвы эвакуировали в субботу днем после обнаружения во дворе здания предмета, напоминающего гранату. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в экстренных службах города."Во дворе дома номер 7 корпус 2 на Свободном проспекте при проведении субботника найден подозрительный предмет, похожий на гранату. Проведена эвакуация 30 жильцов первого и второго этажей", - отметил собеседник агентства.На место обнаружения опасной находки прибыли кинологи. Официального подтверждения этой информации к настоящему моменту не поступало.Отметим, что 14 марта в Москве проводится первый в этом году общегородской субботник. Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков ранее заявил, что в мероприятии принимают участие около 1,5 миллиона москвичей."Работы проходят во дворах, скверах, парках, своих предприятиях. Коммунальные службы, управы, префектуры сделали все, что обеспечить москвичей посадочным материалом, уборочным,инвентарем: привлечено около 10 тыс. единиц различной техники. Мы очень признательны москвичам за эту инициативу. На сегодня уже выполнено порядка 40% из запланированных работ. Прошедшая зима была сложной по своим климатическим условиям, было много снега, из-за чего были допущены повреждения асфальто-бетонного и плиточных покрытий, и сейчас все приводится в порядок", - цитирует чиновника агентство "Москва" . Каким образом власти насчитали 1,5 миллиона человек, Бирюков, по традиции, не уточнил.



Предыдущая статья | Следующая статья



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 14.04.2018 23:43 1 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00