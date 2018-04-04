На востоке Москвы зафиксировали превышение нормы по сероводороду

13 апреля 2018 г. Мусор перестанут ввозить на старый участок свалки "Ядрово" с субботы. Начнут на новый, но он "вообще не будет пахнуть"

Старый участок полигона "Ядрово" в Волоколамске перестанет принимать мусор с 14 апреля, там начнется подготовка к дегазации. Отходы будут привозить на новую часть полигона, обустроенную по современным технологиям.