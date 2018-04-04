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На востоке Москвы зафиксировали превышение нормы по сероводороду
14 апреля 2018 г. | Время публикации 11:12
Рубрики: Экология  
 
Автоматические станции мониторинга качества воздуха в Москве зафиксировали однократные превышения предельно допустимого уровня концентрации (ПДК) сероводорода на востоке и юго-востоке города утром 14 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте "Мосэкомониторинга".

ПДК сероводорода для жилых зон равен 0,008 мг на кубический метр. При этом станция в Кожухово (Лухмановская улица, дом 34) зафиксировала превышение ПДК на 25 процентов (0,01 мг) сперва в 3 утра, а затем в 8:00. Станции на улице Головачева и в Жулебино (улица Маршала Полубоярова, дом 8) показали такое же превышение в 8 утра 14 апреля.

Накануне "Мосэкомониторинг" предупредил о кратковременном ухудшении условий для рассеивания выбросов в атмосфере в ночь на субботу и утром 14 апреля. В то же время вечером в четверг, ночью и утром пятницы автоматические станции "Москэкомониторинга" также фиксировали в столице превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) некоторых вредных веществ.

Отметим, что 12 апреля станция на 105-м километре МКАД на востоке столицы зафиксировала превышение ПДК оксида азота и взвешенных частиц PM10 в 1,8 и 1,2 раза соответственно. Превышения также были выявлены в Люблино, Бирюлево, районе Долгопрудной улицы.

Оксид азота - инертный газ без запаха и цвета, имеет третий класс опасности, основными источниками выбросов являются автотранспорт, предприятия нефтехимической и теплоэнергетической отраслей. PM10 - мелкодисперсные частицы сверхмалого размера, которые образуются, например, при трении покрышек об асфальт.

В некоторые дни на этой неделе концентрация сероводорода в воздухе превышала норму в несколько раз. Так, пятикратное превышение наблюдалось вечером в четверг в Кожухово. В Вешняках около полуночи фиксировалось 2,4-кратное превышение.
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