

Путин указал Собянину на "хронические проблемы" Москвы Рубрики: Общество

Пресс-служба Кремля



Как отмечается на



Собянин на это ответил, что Москва "постепенно выходит из кризиса, приобретает устойчивую динамику развития". "Прошедший год показал, что у нас положительная динамика по всем показателям без исключения. Это и инвестиции, это и товарооборот, и рост заработной платы, и рост промышленного производства. Правильно вы отметили то, что мы вкладываем серьёзные деньги в развитие инфраструктуры, решая одну из самых главных проблем, - это связанность города, транспортные коммуникации", - сказал градоначальник.



При этом мэр посетовал, что в городе работают тысячи малых и средних инновационных предприятий, которые работают разрозненно. "Есть федеральная собственность, есть региональная собственность, частная собственность, есть академические институты, есть промышленные, производственные, отраслевые институты и так далее. Многие даже не знают друг о друге ничего. Какая идея родилась (мы обсуждали это с Министерством промышленности): создать научно-производственный кластер Москвы. Таким образом, чтобы он выступил единым интегратором всей этой инфраструктуры, чтобы помогал находить друг друга, чтобы создали единую информационную систему, чтобы мы сами могли осознать, какая помощь им требуется, какие формы этой помощи, чтобы создавать общую синергию этого колоссального потенциала", - сообщил мэр.



Путин посчитал идею интересной, однако отметил, что при ее реализации нужно соблюдать осторожность. "Нужно только как следует это продумать, чтобы реализация предложенной идеи ни в коем случае никому не мешала, руки не связывала, а только помогала всем участникам этого замечательного процесса", - подчеркнул президент. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи со столичным мэром Сергеем Собяниным указал на застарелые проблемы Москвы - загруженность автомобильных дорог и нечеткое регулирование миграционных потоков. Собянин, в свою очередь, рассказал Путину об идее создания городского научно-производственного кластера. Главе государства инициатива пришлась по душе.Как отмечается на сайте Кремля, в начале встречи Путин предложил Собянину "не заниматься лирикой", а поговорить о конкретных делах и проблемах мегаполиса. "В целом ваша команда работает профессионально, обеспеченность очень высокая. "Самая низкая в стране безработица, это тоже надо отметить. Рост ВРП выше, чем в среднем по стране. Инвестиции в основной капитал - выше, чем по стране. И это все положительные моменты. Но есть и хронические проблемы, о которых вы тоже хорошо знаете. Это загруженность автомобильной сети, это необходимость более четкого регулирования миграционных потоков. Есть и другие вопросы, которые мы с вами неоднократно обсуждали", - заявил президент.Собянин на это ответил, что Москва "постепенно выходит из кризиса, приобретает устойчивую динамику развития". "Прошедший год показал, что у нас положительная динамика по всем показателям без исключения. Это и инвестиции, это и товарооборот, и рост заработной платы, и рост промышленного производства. Правильно вы отметили то, что мы вкладываем серьёзные деньги в развитие инфраструктуры, решая одну из самых главных проблем, - это связанность города, транспортные коммуникации", - сказал градоначальник.При этом мэр посетовал, что в городе работают тысячи малых и средних инновационных предприятий, которые работают разрозненно. "Есть федеральная собственность, есть региональная собственность, частная собственность, есть академические институты, есть промышленные, производственные, отраслевые институты и так далее. Многие даже не знают друг о друге ничего. Какая идея родилась (мы обсуждали это с Министерством промышленности): создать научно-производственный кластер Москвы. Таким образом, чтобы он выступил единым интегратором всей этой инфраструктуры, чтобы помогал находить друг друга, чтобы создали единую информационную систему, чтобы мы сами могли осознать, какая помощь им требуется, какие формы этой помощи, чтобы создавать общую синергию этого колоссального потенциала", - сообщил мэр.Путин посчитал идею интересной, однако отметил, что при ее реализации нужно соблюдать осторожность. "Нужно только как следует это продумать, чтобы реализация предложенной идеи ни в коем случае никому не мешала, руки не связывала, а только помогала всем участникам этого замечательного процесса", - подчеркнул президент.



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