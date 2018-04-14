В мэрии объяснили 32-кратный рост доходов Ликсутова

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов задекларировал самые большие доходы среди всех столичных чиновников, полученные за прошлый год, - более 219 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения, опубликованные на официальном сайте столичного правительства. Таким образом, доходы Ликсутова по сравнению с 2016 годом выросли в 32 раза.
Так, Ликсутов сообщил о доходе в 219 млн 663 тыс. руб., тогда как в 2016 г. его доходы составили 6,8 млн рублей. Сейчас в собственности заммэра столицы находятся три земельных участка, жилой дом, два нежилых помещения, два легковых автомобиля (Lexus LX 570 и Mercedes-Benz G55AMG) и три мотоцикла (Harley-Davidson V-Rod Muscle, Ducati XDiavel S и Honda Gold Wing GL 1800 Motor Trike).
Столь резкий рост доходов руководителя департамента транспорта для "Российской газеты"
прокомментировал представитель городской мэрии. По словам собеседника газеты, доход Ликсутова получен от продажи квартиры и автомобиля.
Отметим, что заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заработал почти 6,5 млн руб., в 2016 г. его доходы составили почти 6,9 млн руб., при этом доход его супруги составил в прошлом году более 13,9 млн рублей (13,8 млн руб. в 2016 г.). Заместитель мэра по вопросам региональной безопасности Александр Горбенко получил доходы в размере более 7,2 млн рублей (в 2016 г. - чуть более 6 млн руб.), его супруга заработала аналогичную доходам в 2016 году сумму - 3 млн рублей.
Доходы заммэра по вопросам строительства Марата Хуснуллина составили более 6,5 млн руб. (в 2016 г. году - 6,4 млн руб.), а заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников заработал в 2017 г. чуть более 6,8 млн рублей (в 2016 г. его доходы составили 6,9 млн руб.). Руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова в прошлом году заработала более 6,8 миллиона рублей. Данные о доходах мэра Сергея Собянина опубликованы не были.