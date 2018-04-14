

В мэрии объяснили 32-кратный рост доходов Ликсутова Рубрики: Общество

Пресс-служба мэрии Москвы



Так, Ликсутов сообщил о доходе в 219 млн 663 тыс. руб., тогда как в 2016 г. его доходы составили 6,8 млн рублей. Сейчас в собственности заммэра столицы находятся три земельных участка, жилой дом, два нежилых помещения, два легковых автомобиля (Lexus LX 570 и Mercedes-Benz G55AMG) и три мотоцикла (Harley-Davidson V-Rod Muscle, Ducati XDiavel S и Honda Gold Wing GL 1800 Motor Trike).



Столь резкий рост доходов руководителя департамента транспорта для



Отметим, что заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заработал почти 6,5 млн руб., в 2016 г. его доходы составили почти 6,9 млн руб., при этом доход его супруги составил в прошлом году более 13,9 млн рублей (13,8 млн руб. в 2016 г.). Заместитель мэра по вопросам региональной безопасности Александр Горбенко получил доходы в размере более 7,2 млн рублей (в 2016 г. - чуть более 6 млн руб.), его супруга заработала аналогичную доходам в 2016 году сумму - 3 млн рублей.



Доходы заммэра по вопросам строительства Марата Хуснуллина составили более 6,5 млн руб. (в 2016 г. году - 6,4 млн руб.), а заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников заработал в 2017 г. чуть более 6,8 млн рублей (в 2016 г. его доходы составили 6,9 млн руб.). Руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова в прошлом году заработала более 6,8 миллиона рублей. Данные о доходах мэра Сергея Собянина опубликованы не были. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов задекларировал самые большие доходы среди всех столичных чиновников, полученные за прошлый год, - более 219 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения, опубликованные на официальном сайте столичного правительства. Таким образом, доходы Ликсутова по сравнению с 2016 годом выросли в 32 раза.Так, Ликсутов сообщил о доходе в 219 млн 663 тыс. руб., тогда как в 2016 г. его доходы составили 6,8 млн рублей. Сейчас в собственности заммэра столицы находятся три земельных участка, жилой дом, два нежилых помещения, два легковых автомобиля (Lexus LX 570 и Mercedes-Benz G55AMG) и три мотоцикла (Harley-Davidson V-Rod Muscle, Ducati XDiavel S и Honda Gold Wing GL 1800 Motor Trike).Столь резкий рост доходов руководителя департамента транспорта для "Российской газеты" прокомментировал представитель городской мэрии. По словам собеседника газеты, доход Ликсутова получен от продажи квартиры и автомобиля.Отметим, что заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заработал почти 6,5 млн руб., в 2016 г. его доходы составили почти 6,9 млн руб., при этом доход его супруги составил в прошлом году более 13,9 млн рублей (13,8 млн руб. в 2016 г.). Заместитель мэра по вопросам региональной безопасности Александр Горбенко получил доходы в размере более 7,2 млн рублей (в 2016 г. - чуть более 6 млн руб.), его супруга заработала аналогичную доходам в 2016 году сумму - 3 млн рублей.Доходы заммэра по вопросам строительства Марата Хуснуллина составили более 6,5 млн руб. (в 2016 г. году - 6,4 млн руб.), а заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников заработал в 2017 г. чуть более 6,8 млн рублей (в 2016 г. его доходы составили 6,9 млн руб.). Руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова в прошлом году заработала более 6,8 миллиона рублей. Данные о доходах мэра Сергея Собянина опубликованы не были.



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