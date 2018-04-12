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Жители Волоколамска вместе с Собчак вышли на митинг за полное закрытие полигона "Ядрово"
14 апреля 2018 г. | Время публикации 12:25 | Последние изменения 12:43
Рубрики: Экология  
 
VK/"Ядрово. Задыхаемся"
У памятника саперам-героям на Волоколамском шоссе в субботу утром прошел согласованный митинг против полигона бытовых отходов "Ядрово". Основное требование активистов - полное закрытие скандальной свалки, тогда как подмосковные власти, напротив, хотят уже на следующей неделе открыть по соседству новый участок для приемки отходов.

Как сообщает "Интерфакс", участники митинга держат плакаты с требованиями не открывать "новую карту" полигона. По данным организаторов, на мероприятии собралось около 500 человек. На акции также присутствуют несколько десятков сотрудников полиции.

Митинг возле памятника саперам-героям посетила и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак. "Сегодня в разных частях Подмосковья проходят митинги. Давайте представим, что мы все вместе объединимся на одном большом митинге. Волоколамск, Клин, Серпуховской район, Дмитров, Балашиха, Сергиев Посад, Красноармейск, призываю вас к объединению. Я обещаю, что буду продолжать вас поддерживать", - заявила Собчак.

В 13:00 жители Волоколамска намерены провести второй согласованный митинг, который состоится уже в непосредственной близости от полигона "Ядрово".

Отметим, что сегодня утром свалка в Волоколамском районе приняла последний мусоровоз на так называемую "старую карту", которая теперь официально закрыта для приемки отходов. При этом закрытие "первой карты" не означает закрытия полигона в целом: в течение нескольких дней мусор начнет принимать новый участок.



Заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков ранее в субботу сообщил, что формирование тела полигона для его дегазации завершено. Что касается "второй карты", то она, по заверению чиновников, будет построена по современным технологиям, а мусор туда будет свозиться только из близлежащих районов. Власти также обещают, что ловония не будет, так как возле нового тела свалки построят завод переработки органических отходов, от которых и возникает неприятный запах.

Волоколамцев это не успокаивает, они требуют полного закрытия свалки, на что власти отвечают силовыми методами. За две недели в городе прошло несколько обысков, в том числе в редакции газеты "Волоколамская неделя", писавшей о протестах, и у арестованных активистов Артема Любимова и Андрея Жданова. Правоохранители также приходили к людям, так или иначе связанным с Любимовым: к его адвокату Юлии Куликовой и владельцу гоночной трассы Moscow Raceway Рустему Трегулову, чей спорткомплекс указан как место работы Любимова. Также силовиков интересовал бизнес участника акций против свалки Рамазана Байрамова.

Акции против соседства с мусорными полигонами сегодня проходят не только в Волоколамске, но и в Клину, Серпуховском районе, Сергиевом Посаде, Балашихе, Красноармейске и Лобне.
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