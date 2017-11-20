По соседству с Курьяновской станцией аэрации, которую подозревают в недавней "газовой атаке", решили построить аквапарк Рубрики: Городская инфраструктура





Строительство аквапарка запланировано в Проектируемом проезде 4294. Рядом с аквапарком хотят построить спортивный комплекс с катком площадью 17 тысяч квадратных метров. Оба земельных участка в промзоне будут выставлены на торги. Подробности проектов не приводятся, сроки строительства тоже не обозначены.



Курьяновские очистные сооружения называли в числе возможных источников



В Росприроднадзоре, однако, заявили, что первые результаты отбора проб не показали превышения концентраций вредных веществ на КОС. Специалисты не нашли превышений и на других основных производственных предприятиях столицы. В Росприроднадзоре предположили, что источником запаха могла стать свалка в Печатниках по соседству с КОС. Местный активист Рустам Билялов рассказал, что за день до появления вони на свалке снимали сюжет с участием префекта Юго-Восточного округа Андрея Цыбина.



"Для телекамер туда пригнали много строительной техники и организовали представление по активному перекапыванию и вывозу мусора", - рассказал Билялов. По его мнению, рекультиваторы, стараясь угодить чиновникам, Аквапарк площадью 70 тысяч квадратных метров может появиться в промзоне "Курьяново", которая расположена неподалеку от Курьяновских очистных сооружений (КОС) в московском районе Печатники. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с соответствующими изменениями в правилах землепользования и застройки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Москомстройинвеста.Строительство аквапарка запланировано в Проектируемом проезде 4294. Рядом с аквапарком хотят построить спортивный комплекс с катком площадью 17 тысяч квадратных метров. Оба земельных участка в промзоне будут выставлены на торги. Подробности проектов не приводятся, сроки строительства тоже не обозначены.Курьяновские очистные сооружения называли в числе возможных источников запаха тухлой капусты , накрывшего 8 декабря разные районы Москвы и дошедшего до Подмосковья. В Роспотребнадзоре причиной зловония назвали меркаптаны и их производные, а этилмеркаптаны как раз используются на станциях очистки канализационных вод. Кроме того, в ноябре на Курьяновской станции аэрации начался новый этап реконструкции, при которой вероятность выбросов существенно увеличивается.В Росприроднадзоре, однако, заявили, что первые результаты отбора проб не показали превышения концентраций вредных веществ на КОС. Специалисты не нашли превышений и на других основных производственных предприятиях столицы. В Росприроднадзоре предположили, что источником запаха могла стать свалка в Печатниках по соседству с КОС. Местный активист Рустам Билялов рассказал, что за день до появления вони на свалке снимали сюжет с участием префекта Юго-Восточного округа Андрея Цыбина."Для телекамер туда пригнали много строительной техники и организовали представление по активному перекапыванию и вывозу мусора", - рассказал Билялов. По его мнению, рекультиваторы, стараясь угодить чиновникам, могли переусердствовать и нарушить технологический процесс, что могло стать причиной залповых выбросов скопившегося свалочного газа.



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