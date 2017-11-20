NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
декабря
pda
Поиск
Архив

По соседству с Курьяновской станцией аэрации, которую подозревают в недавней "газовой атаке", решили построить аквапарк
14 декабря 2017 г. | Время публикации 17:21
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Аквапарк площадью 70 тысяч квадратных метров может появиться в промзоне "Курьяново", которая расположена неподалеку от Курьяновских очистных сооружений (КОС) в московском районе Печатники. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с соответствующими изменениями в правилах землепользования и застройки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Москомстройинвеста.

Строительство аквапарка запланировано в Проектируемом проезде 4294. Рядом с аквапарком хотят построить спортивный комплекс с катком площадью 17 тысяч квадратных метров. Оба земельных участка в промзоне будут выставлены на торги. Подробности проектов не приводятся, сроки строительства тоже не обозначены.

Курьяновские очистные сооружения называли в числе возможных источников запаха тухлой капусты, накрывшего 8 декабря разные районы Москвы и дошедшего до Подмосковья. В Роспотребнадзоре причиной зловония назвали меркаптаны и их производные, а этилмеркаптаны как раз используются на станциях очистки канализационных вод. Кроме того, в ноябре на Курьяновской станции аэрации начался новый этап реконструкции, при которой вероятность выбросов существенно увеличивается.

В Росприроднадзоре, однако, заявили, что первые результаты отбора проб не показали превышения концентраций вредных веществ на КОС. Специалисты не нашли превышений и на других основных производственных предприятиях столицы. В Росприроднадзоре предположили, что источником запаха могла стать свалка в Печатниках по соседству с КОС. Местный активист Рустам Билялов рассказал, что за день до появления вони на свалке снимали сюжет с участием префекта Юго-Восточного округа Андрея Цыбина.

"Для телекамер туда пригнали много строительной техники и организовали представление по активному перекапыванию и вывозу мусора", - рассказал Билялов. По его мнению, рекультиваторы, стараясь угодить чиновникам, могли переусердствовать и нарушить технологический процесс, что могло стать причиной залповых выбросов скопившегося свалочного газа.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.12.2017   17:20
8
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 14 декабря 2017 г. // Последняя новость 17:21
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>