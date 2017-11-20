Бетон от снесенных в Москве пятиэтажек используют при рекультивации областных свалок

20 июня 2017 г. Строительный мусор от хрущевок превратят в щебень, урны и теннисные корты

По данным департамента природопользования, большая часть строительных отходов будет отправлена на переработку для получения вторсырья, а не захоронена на полигонах. Степень утилизации хрущевки должна будет достигать 100%.