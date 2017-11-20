Бетон от снесенных в Москве пятиэтажек используют при рекультивации областных свалок

Бетон от домов, снесенных по программе реновации, будет использован для рекультивации свалок в Подмосковье. Как заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, которого цитирует "Интерфакс"
, арматура из отходов от сноса пятиэтажек в городе уйдет на переплавку, а бетон пойдет на создание состава, который будет использоваться при рекультивации подмосковных свалок.
По его словам, в области нет необходимого объема грунтов или других материалов для рекультивации: материал для этого берут со столичных строек. Так, этот материал уже используется для того, чтобы накрыть соответствующими слоями печально известную свалку "Кучино" в Балашихе. Глава департамента также заверил, что вывоз мусора на подмосковные свалки не должен перегрузить их. "На сегодня есть четкое понимание, сколько "кубов" строительного мусора образуется при сносе одного пятиподъездного пятиэтажного дома. Сколько арматуры, остатков окон, фаянса, сломанного бетона. Никакого экологического коллапса мы не видим, тем более, что отходы будут появляться не лавинообразно, а прирастать достаточно планомерно", - заявил он.
В конце марта на круглом столе комиссии Общественной палаты России по экологии и охране окружающей среде эксперты выразили опасение
, что массовый снос домов в Москве создаст дополнительную нагрузку на переполненные свалки в Подмосковье, которое свои возможности по захоронению мусора уже практически исчерпала. По словам специалистов, каждый день из столицы вывозится 9,5 тысячи тонн твердых бытовых отходов. Общий объем накопленных бытовых отходов в Подмосковье превысил 120 миллионов тонн в год и продолжает расти.
В ответ на это глава департамента градостроительной политики заявил, что мэрия планирует проанализировать возможные объемы и степень переработки отходов, а затем провести переговоры с городскими предприятиями о возможности переработки строительного мусора от демонтажа зданий собственными силами города
. Кроме того, в департаменте природопользования и охраны окружающей среды заявили, что существующие технологии позволяют перерабатывать практически весь мусор
, полученный при сносе здания, к тому же у московских компаний, занимавшихся сносом хрущевок из первой волны, имеется соответствующий опыт. Мусор будет разделяться на фракции, а затем вывозиться на специализированные предприятия, мощности которых позволят в полной мере обеспечить утилизацию.
В частности, кирпич и бетонные панели, плиты, лестничные пролеты отправят в дробильные цеха: полученный после дробления щебень будет использоваться для отсыпки строительных площадок и временных дорог. Бетон, приготовленный с помощью вторичного щебня, пригодится при изготовлении фундаментных блоков, плит для перекрытий, перемычек, лестничных площадок и маршей. Керамические отходы будут перерабатывать в крошку для пешеходных дорожек, стекло — в стекловату, кровельное покрытие — в гудрон. Деревянные столярные изделия пригодятся при изготовлении топливных брикетов, а пластик - для производства тротуарной плитки, урн и покрытия для беговых дорожек и теннисных кортов.