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В столице оштрафованы более 100 компаний, в которых незаконно работали экс-чиновники
14 декабря 2017 г. | Время публикации 09:12
Рубрики: Криминал  
 
Global Look Press
Столичные прокуроры в 2017 году выявили свыше 100 компаний, трудоустроивших бывших чиновников с нарушениями антикоррупционного законодательства. Об этом на Втором открытом форуме "Охрана прав и защита интересов предпринимателей" в прокуратуре Москвы сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Виктор Балдин. Его цитирует ТАСС.

"Недобросовестные чиновники готовят себе "запасной аэродром", дают заказы коммерческой организации, а потом туда устраиваются на работу", - заметил Виктор Балдин, напомнив, что законодательство требует от таких компаний уведомлять бывших работодателей чиновников по их прежнему месту работы, получать согласие комиссий по конфликту интересов и расторгать трудовой договор при отсутствии такого согласия. За невыполнение этой нормы введена статья 19.29 КоАП, по которой для должностных лиц, трудоустроивших бывших чиновников с нарушениями, предусмотрен штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.

По словам Балдина, в нынешнем году по этой статье в Москве привлечено к ответственности более 200 лиц, в том числе более 100 юридических. Также столичные прокуроры привлекли к ответственности 27 юридических лиц, в интересах которых давались взятки. Общая сумма штрафов превысила 55 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что сумма ущерба от экономических преступлений в Москве с начала 2017 года превысила 32 миллиарда рублей. Как сообщил на заседании коллегии ГУ МВД начальник главка Олег Баранов, количество выявленных преступлений коррупционной направленности возросло более чем на 22%, особенно много отмечено преступлений в крупном и особо крупном размерах. Средняя сумма полученной взятки по выявленным преступлениям составила 614 тысяч рублей. В то же время доля возмещенного ущерба в этом году возросла до 56%, что на 28% больше показателя прошлого года.

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