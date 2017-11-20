В столице оштрафованы более 100 компаний, в которых незаконно работали экс-чиновники Рубрики: Криминал

Global Look Press



"Недобросовестные чиновники готовят себе "запасной аэродром", дают заказы коммерческой организации, а потом туда устраиваются на работу", - заметил Виктор Балдин, напомнив, что законодательство требует от таких компаний уведомлять бывших работодателей чиновников по их прежнему месту работы, получать согласие комиссий по конфликту интересов и расторгать трудовой договор при отсутствии такого согласия. За невыполнение этой нормы введена статья 19.29 КоАП, по которой для должностных лиц, трудоустроивших бывших чиновников с нарушениями, предусмотрен штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.



По словам Балдина, в нынешнем году по этой статье в Москве привлечено к ответственности более 200 лиц, в том числе более 100 юридических. Также столичные прокуроры привлекли к ответственности 27 юридических лиц, в интересах которых давались взятки. Общая сумма штрафов превысила 55 миллионов рублей.



Ранее сообщалось, что сумма ущерба от экономических преступлений в Москве с начала 2017 года превысила



Столичные прокуроры в 2017 году выявили свыше 100 компаний, трудоустроивших бывших чиновников с нарушениями антикоррупционного законодательства. Об этом на Втором открытом форуме "Охрана прав и защита интересов предпринимателей" в прокуратуре Москвы сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Виктор Балдин. Его цитирует ТАСС."Недобросовестные чиновники готовят себе "запасной аэродром", дают заказы коммерческой организации, а потом туда устраиваются на работу", - заметил Виктор Балдин, напомнив, что законодательство требует от таких компаний уведомлять бывших работодателей чиновников по их прежнему месту работы, получать согласие комиссий по конфликту интересов и расторгать трудовой договор при отсутствии такого согласия. За невыполнение этой нормы введена статья 19.29 КоАП, по которой для должностных лиц, трудоустроивших бывших чиновников с нарушениями, предусмотрен штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.По словам Балдина, в нынешнем году по этой статье в Москве привлечено к ответственности более 200 лиц, в том числе более 100 юридических. Также столичные прокуроры привлекли к ответственности 27 юридических лиц, в интересах которых давались взятки. Общая сумма штрафов превысила 55 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что сумма ущерба от экономических преступлений в Москве с начала 2017 года превысила 32 миллиарда рублей . Как сообщил на заседании коллегии ГУ МВД начальник главка Олег Баранов, количество выявленных преступлений коррупционной направленности возросло более чем на 22%, особенно много отмечено преступлений в крупном и особо крупном размерах. Средняя сумма полученной взятки по выявленным преступлениям составила 614 тысяч рублей. В то же время доля возмещенного ущерба в этом году возросла до 56%, что на 28% больше показателя прошлого года.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 18 июля 2017 г. Средняя сумма взятки в столице составляет 614 тысяч рублей, подсчитали в МВД

С начала года количество преступлений коррупционной направленности в столице возросло более чем на 22%, особенно в крупном и особо крупном размерах. Между тем вдвое выросла доля возмещенного ущерба.

