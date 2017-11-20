Единороссы Северного Измайлово решили заявить в полицию и ФСБ на независимого депутата за выпуск "народной" газеты Рубрики: Общество

Информационный портал управы района Северное Измайлово



"Мол, депутат Барановский собирает с населения деньги на какую-то газету, которая и не газета вовсе, тем самым обманывает жителей и в газете порочит партию "Единая Россия"!!" - пишет он. А депутат Галина Зимова, по его словам, "предложила направить жалобу прямо в ФСБ, потому что в газете усматривается, что депутат Барановский расшатывает власть", но не уточнила, каким образом.



Речь идет о газете "Сиреневый бульвар", которая издается активистами Северного Измайлово с августа 2017 года. "Газета помогает консолидировать активных жителей района и пробудить тех жителей, которым может быть интересно то, что происходит вокруг них", - пояснял ранее Барановский. Издание пока не зарегистрирована официально, но, по словам депутата, это будет сделано, и газета станет выходить регулярно.



Газета задумывалась как неполитическая, основной упор делается на "обучение жителей решению различных проблем", в основном в сфере ЖКХ и благоустройства. Также печатаются важные новости, касающиеся района, рассказывается о решенных и нерешенных проблемах. "Сиреневый бульвар" финансируют сами жители, перечисляя деньги на специально созданный счет. 35-тысячный тираж обходится в 52,5 тысячи рублей. "Стоимость печати 75 копеек и стоимость разноски 70 копеек, итого почти 1,5 рубля на экземпляр", - объяснял Барановский в своем



Еще тогда депутат писал, что дворники воруют газету из почтовых ящиков, а "кое-кому из "Жилищника" и управы" она "не нравится". Пока вышло только три номера, они доступны на



В статье о выборах говорится, что в информационной блокаде и низкой явке на выборы заинтересована только партия "Единая Россия", так как она опирается на административный ресурс. Избиратели же, которые приходят выразить свою гражданскую позицию, за ЕР не проголосуют, говорится в статье, "ведь им ясно, что эта партия работает не для избирателей, а для благоденствия коррупционного чиновничьего аппарата".



Муниципальные депутаты района Северное Измайлово, где большинство мандатов принадлежит "Единой России", решили пожаловаться в полицию на независимого депутата Дмитрия Барановского из-за выпуска "народной" районной газеты. Как пишет в своем блоге сам Барановский, некий житель написал на него донос, который и был зачитан на заседании Совета депутатов 13 декабря."Мол, депутат Барановский собирает с населения деньги на какую-то газету, которая и не газета вовсе, тем самым обманывает жителей и в газете порочит партию "Единая Россия"!!" - пишет он. А депутат Галина Зимова, по его словам, "предложила направить жалобу прямо в ФСБ, потому что в газете усматривается, что депутат Барановский расшатывает власть", но не уточнила, каким образом.Речь идет о газете "Сиреневый бульвар", которая издается активистами Северного Измайлово с августа 2017 года. "Газета помогает консолидировать активных жителей района и пробудить тех жителей, которым может быть интересно то, что происходит вокруг них", - пояснял ранее Барановский. Издание пока не зарегистрирована официально, но, по словам депутата, это будет сделано, и газета станет выходить регулярно.Газета задумывалась как неполитическая, основной упор делается на "обучение жителей решению различных проблем", в основном в сфере ЖКХ и благоустройства. Также печатаются важные новости, касающиеся района, рассказывается о решенных и нерешенных проблемах. "Сиреневый бульвар" финансируют сами жители, перечисляя деньги на специально созданный счет. 35-тысячный тираж обходится в 52,5 тысячи рублей. "Стоимость печати 75 копеек и стоимость разноски 70 копеек, итого почти 1,5 рубля на экземпляр", - объяснял Барановский в своем ноябрьском посте Еще тогда депутат писал, что дворники воруют газету из почтовых ящиков, а "кое-кому из "Жилищника" и управы" она "не нравится". Пока вышло только три номера, они доступны на сайте . Статьи последнего, ноябрьского, выпуска посвящены плохому информированию жителей о прошедших сентябрьских выборах, проекту скандального ТПУ возле метро "Измайловская" , участившимся на востоке Москвы неприятным запахам, вырубке деревьев в местном сквере ради увеличившегося в размерах храма В статье о выборах говорится, что в информационной блокаде и низкой явке на выборы заинтересована только партия "Единая Россия", так как она опирается на административный ресурс. Избиратели же, которые приходят выразить свою гражданскую позицию, за ЕР не проголосуют, говорится в статье, "ведь им ясно, что эта партия работает не для избирателей, а для благоденствия коррупционного чиновничьего аппарата".



Предыдущая статья | Следующая статья

