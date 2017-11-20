Суд отказался пересматривать скандальные итоги муниципальных выборов в Тимирязевском районе

27 сентября 2017 г. ЦИК подтвердила нарушения на выборах в Тимирязевском районе и пообещала сделать выводы

На муниципальных выборах в Тимирязевском районе, где независимые депутаты лишились победы после повторного подсчета голосов, был допущен целый ряд процедурных нарушений. Однако ЦИК не может отменить результаты выборов и ждет решения суда.