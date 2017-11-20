Суд отказался пересматривать скандальные итоги муниципальных выборов в Тимирязевском районе

Коптевский районный суд отказал в удовлетворении иска об отмене результатов муниципальных выборов в Тимирязевском районе. Как сообщает "Коммерсант"
, ранее самовыдвиженка Ольга Смирнова и семь независимых депутатов указывали, что после ручного пересчета бюллетеней на одном из участков избирком незаконно присвоил кандидату от "Единой России" Марине Москвиной 28 голосов. В результате Ольга Смирнова в совет не попала, а большинство мандатов (8 из 15) получила "Единая Россия"
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Повторный пересчет голосов ТИК произвел после того, как кандидат в депутаты от партии "Коммунисты России" Алексей Пухович подал жалобу на нарушение его прав. По мнению Смирновой, Пухович подал жалобу специально для пересчета, а сам он впоследствии признал, что не присутствовал на первом подсчете голосов, а нарушения "разглядел" на интернет-трансляции. Пуховича приглашали в суд в качестве свидетеля, однако он туда не явился, предоставив документы о том, что находится на больничном.
Независимые депутаты намерены обжаловать решение суда. Как сообщила депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, кандидат в депутаты Тимирязевского района самовыдвиженец Андрей Новоселов подал еще один иск об отмене выборов в Коптевский районный суд. Ранее сообщалось, что опечатанные мешки с бюллетенями вскрывались с нарушениями без участия наблюдателей и самих кандидатов. Пухович Независимые депутаты утверждают, что голоса в пользу Москвиной были откровенно "дорисованы" другими чернилами. На ситуацию обратила внимание глава ЦИК РФ Элла Памфилова, которая назвала ситуацию "очень некрасивой"
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