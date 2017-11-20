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В пятницу в столице будет до четырех градусов тепла
14 декабря 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В пятницу, 15 декабря, в столице потеплеет до плюс трех-четырех градусов, сообщает Гидрометцентр России. В столице будет облачно. Ночью небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), местами гололедица, температура в Москве от минус одного до плюс одного, по области от минус трех до плюс двух градусов. Днем местами небольшие осадки, гололедица, температура в Москве плюс один - плюс три, по области от минус одного до плюс четырех градусов. Ветер юго-восточный и южный 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами до 15 метров в секунду.
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Пятница, 15 декабря 2017 г. // Последняя новость 14 декабря 2017 г. 20:00
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