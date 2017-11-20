Прокуратура по требованию мэрии предостерегла Яшина от проведения "Дня свободных выборов", он не исключает ареста

Ко мне пришла прокуратура. Требуют отменить наш праздник 24 декабря - в день выдвижения Путина. Понимаю, что дело идет к аресту, но знаю: закон на нашей стороне. Прогибаться не буду.



Хороший момент для мундепов, чтобы проявить солидарность.



Подробности: https://t.co/Mh7k9vIWRq— Илья Яшин (@IlyaYashin) December 14, 2017