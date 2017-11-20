Прокуратура по требованию мэрии предостерегла Яшина от проведения "Дня свободных выборов", он не исключает ареста

Мещанская межрайонная прокуратура предостерегла главу Совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина от проведения акции "День свободных выборов"
, которую ведомство считает "несогласованным массовым мероприятием". Как сообщается на сайте столичной прокуратуры
, Яшин распространяет сведения об организации "фактически несанкционированного митинга под видом районного праздника".
"Поскольку указанное мероприятие не согласовано органами исполнительной власти г. Москвы, Мещанский межрайонный прокурор предостерег главу муниципального округа Красносельский И. Яшина о недопустимости нарушения действующего законодательства и предупредил об установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.
Для вручения документа представители прокуратуры пришли в управу Красносельского района. Как передает телеканал "Дождь"
, Яшин отказался принимать предостережение, поскольку прокуратура, по его мнению, превышает полномочия и вмешивается в его работу как главы Совета депутатов.
Яшин в своем Facebook
сообщил, что прокурор вслед за столичными чиновниками ссылается на распоряжение мэра Москвы, которое требует согласовывать культурно-массовые мероприятия с мэрией за 30 дней. Однако в этом документе речь идет о городских мероприятиях. Районные же праздники и иные зрелищные мероприятия находятся в ведении муниципальных образований, поэтому не требуют согласования с мэрией, поясняет Яшин.
"Почему наше мероприятие вызвало такую истеричную реакцию? Ответ очевиден: 24 декабря запланировано официальное выдвижение в президенты Владимира Путина. В Москве соберется инициативная группа, которая примет такое решение. Проведение в Красносельском районе местного праздника, организованного независимо от мэрии, явно противоречит планам городских и федеральных властей. Поэтому, видимо, и было дано указание всех зачистить", - считает депутат.
Он назвал действия мэрии и прокуратуры "грубым вмешательством в полномочия местного самоуправления". "Я понимаю: все идет к тому, что новый год я буду встречать за решеткой. Но менять свои планы, несмотря на противозаконное давление исполнительной власти, я не намерен", - пишет Яшин.
В поддержку Яшина выступил глава муниципального округа Коньково Сергей Соколов. Он опубликовал
открытое обращение к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой указать "подчиненным о недопустимости вмешательства в дела местного самоуправления в городе Москве и превышении полномочий". Яшин призвал муниципальных депутатов других районов тоже проявить солидарность: "Сейчас мэрия оказывает давление на Красносельский совет - завтра будут выкручивать руки всем остальным".
Напомним, акция "День свободных выборов" запланирована на 24 декабря в Лермонтовском сквере. Мероприятие обсуждалось на заседании Совета депутатов, за его проведение проголосовали семь депутатов из десяти. Анонсируя акцию, Яшин напомнил о провале информационной кампании сентябрьских выборов в Москве, и сообщил, что перед президентскими выборами к информированию жителей решено привлечь муниципальных депутатов Красносельского района.
"Расскажем людям о избирательных правах, которые гарантирует Конституция. Организуем запись граждан, готовых работать наблюдателями. Установим сцену, пригласим музыкантов, будем дарить сувениры, посвященные честным выборам", - описывал Яшин суть мероприятия. Проведение "Дня свободных выборов" поддержал оппозиционер Алексей Навальный, первый объявивший о своих планах баллотироваться на пост президента России в марте 2018 года. Акцию приветствовали депутаты других районов столицы, а также политик Дмитрий Гудков, заявлявший о намерении побороться за пост мэра Москвы в сентябре 2018 года.
Глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников назвал акцию "провокациями и инсинуациями"
. Он заявил, что, по распоряжению правительства Москвы, все культурно-массовые мероприятия нужно согласовывать с властями за месяц до их проведения, а при участии более 5 тысяч человек - за 45 дней.
"Россия 24" после этого оперативно выпустила материал
под названием "Яшин праздник", в котором развивается мысль, что "День свободных выборов" организуется в поддержку Алексея Навального. В пользу этого приводится комментарий политического обозревателя Максима Кононенко, который утверждает, что это "совершенно очевидно политический митинг, подготовленный специально для Алексея Навального" и, "разумеется, провокация".
Кононенко делает вывод, что на акцию, вероятно, опять придут школьники, которые "попадут на Новый год в изолятор временного содержания", что вызовет "некоторое напряжение". В качестве компромата на Яшина также приводится слух из Twitter о том, что в Совет депутатов Красносельского района приезжал некий гражданин Украины по имени Генрих. "Он общался лично с Яшиным, предложил ему наладить обмен опытом муниципальной работы с украинскими народными избранниками любого уровня", - говорится в твите. Генрих, по тем же слухам, предложил создавать в России "группы бойцов, в том числе, из футбольных "ультрас", с понятной целью - майдан на экспорт".
Департамент региональной безопасности Москвы обратился в столичную прокуратуру с просьбой вынести Яшину официальное предостережение, а также отправил депутату письмо, в котором пригрозил привлечь организаторов и участников праздничного мероприятия к ответственности. Яшин обратился к прокурору Москвы со встречным требованием
вынести предостережения заместителю префекта ЦАО и Черникову, "которые в нарушение закона пытаются помешать проведению в Красносельском районе праздника "День свободных выборов". Заявление Черникова о незаконности акции Яшин назвал "противозаконным давлением на Совет депутатов муниципального округа Красносельский, а также выходящим за пределы полномочий господина Черникова".