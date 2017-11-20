В Печатниках затопило улицу, на которой пять месяцев "развивали" дождевую канализацию

21 августа 2017 г. Мэрия Москвы предсказала ущерб на 200 миллиардов от еще не произошедших погодных аномалий

В департаменте природопользования пояснили, что эти средства к 2025 году будут вложены в инфраструктуру и в содержание объектов, чтобы ликвидировать последствия от климатических изменений.