В Печатниках затопило улицу, на которой пять месяцев "развивали" дождевую канализацию

На Южнопортовой улице в столичном районе Печатники сразу после завершения работ по развитию дождевой канализации появились новые подтопления. По словам градозащитника Рустама Билялова, строительство велось с грубыми нарушениями, однако контролирующий орган - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) - отреагировал на происходящее лишь после того, как подрядчик отчитался о выполнении контракта.
Как отмечает Билялов в своем блоге
, результаты проделанных работ оказались удручающими. На опубликованных активистом фотографиях видно, что на отремонтированном участке улицы уже образовались провалы, а ровно на том месте, где устраняли подтопление, снова скопилась вода.
Поскольку асфальт на тротуаре и на проезжей части подрядчик решил класть в мороз, а местами прямо на снег, дорожное покрытие уже начало трескаться. "Уверен, что весной весь этот асфальт развалится и образуется еще больше провалов", - констатирует Билялов. Кроме того, установленные вдоль пешеходной зоны бордюрные камни уже отваливаются, а крайняя полоса дороги до сих пор завалена строительным мусором.
Между тем работы по развитию дождевой канализации на Южнопортовой улице продолжались 5 месяцев. В ноябре Билялов обратился в ОАТИ с требованием принять меры в отношении подрядчика, а накануне начальник инспекции Дмитрий Семенов как ни в чем не бывало дал официальный ответ: нарушения устранены, а работы выполнены. "Я никак не могу привыкнуть к тому, что в Печатниках буквально ничего не могут сделать качественно и вовремя - сплошная халтура и долгострой", - заключил градозащитник.
Борьба столичных властей с затоплениями улиц нередко оборачивается весьма затратными для городского бюджета курьезами. Так, недавно выяснилось, что на Мясницкой улице в центре Москвы в ходе благоустройства попросту "забыли" сделать половину запроектированных стоков для дождевой воды. В мэрии на это, впрочем, заявили, что в "городских реках" виноваты
прилегающие к улицам дворы.