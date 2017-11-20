NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
декабря
pda
Поиск
Архив

В Печатниках затопило улицу, на которой пять месяцев "развивали" дождевую канализацию
14 декабря 2017 г. | Время публикации 14:35 | Последние изменения 14:40
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Фото: Рустам Билялов
На Южнопортовой улице в столичном районе Печатники сразу после завершения работ по развитию дождевой канализации появились новые подтопления. По словам градозащитника Рустама Билялова, строительство велось с грубыми нарушениями, однако контролирующий орган - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) - отреагировал на происходящее лишь после того, как подрядчик отчитался о выполнении контракта.

Как отмечает Билялов в своем блоге, результаты проделанных работ оказались удручающими. На опубликованных активистом фотографиях видно, что на отремонтированном участке улицы уже образовались провалы, а ровно на том месте, где устраняли подтопление, снова скопилась вода.

Поскольку асфальт на тротуаре и на проезжей части подрядчик решил класть в мороз, а местами прямо на снег, дорожное покрытие уже начало трескаться. "Уверен, что весной весь этот асфальт развалится и образуется еще больше провалов", - констатирует Билялов. Кроме того, установленные вдоль пешеходной зоны бордюрные камни уже отваливаются, а крайняя полоса дороги до сих пор завалена строительным мусором.

Между тем работы по развитию дождевой канализации на Южнопортовой улице продолжались 5 месяцев. В ноябре Билялов обратился в ОАТИ с требованием принять меры в отношении подрядчика, а накануне начальник инспекции Дмитрий Семенов как ни в чем не бывало дал официальный ответ: нарушения устранены, а работы выполнены. "Я никак не могу привыкнуть к тому, что в Печатниках буквально ничего не могут сделать качественно и вовремя - сплошная халтура и долгострой", - заключил градозащитник.

Борьба столичных властей с затоплениями улиц нередко оборачивается весьма затратными для городского бюджета курьезами. Так, недавно выяснилось, что на Мясницкой улице в центре Москвы в ходе благоустройства попросту "забыли" сделать половину запроектированных стоков для дождевой воды. В мэрии на это, впрочем, заявили, что в "городских реках" виноваты прилегающие к улицам дворы.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Мэрия Москвы предсказала ущерб на 200 миллиардов от еще не произошедших погодных аномалий
21 августа 2017 г.
Мэрия Москвы предсказала ущерб на 200 миллиардов от еще не произошедших погодных аномалий
В департаменте природопользования пояснили, что эти средства к 2025 году будут вложены в инфраструктуру и в содержание объектов, чтобы ликвидировать последствия от климатических изменений.
20 ноября 2017 г.
1 ноября 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.12.2017   17:20
8
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 14 декабря 2017 г. // Последняя новость 17:21
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>