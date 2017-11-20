Навальный назвал сообщения о его предстоящей акции в "Сокольниках" чушью, распространяемой мэрией

Администрация столичного парка "Сокольники" распространила информацию
о том, что разрешила оппозиционеру Алексею Навальному провести встречу с гражданами на местной площадке, отведенной для публичных мероприятий. При этом в штабе оппозиционера утверждают, что никаких заявок не подавали, а сам Навальный предположил, что таким образом мэрия пытается отвлечь внимание от "Дня свободных выборов"
.
Согласно информации на специальной странице парка, заявку на проведение акции подал юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александр Помазуев. Тема мероприятия называется так: "Встреча граждан с Алексеем Навальным с целью информирования о его деятельности". Там также указывается, что акция должна пройти в пятницу, 22 декабря, с 12:00 до 14:00, а максимальная численность мероприятия составляет 1,5 тысячи человек.
"Нет никакой встречи с гражданами 22 декабря. Это жулики из мэрии специально распространяют чушь, чтобы отвлечь внимание от "Дня свободных выборов", объявленного московскими депутатами", - написал Навальный на своей странице в Twitter
. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в беседе с "Медузой"
также подтвердила, что они "ничего такого не подавали".