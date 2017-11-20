Навальный назвал сообщения о его предстоящей акции в "Сокольниках" чушью, распространяемой мэрией

14 декабря 2017 г. Прокуратура по требованию мэрии предостерегла Яшина от проведения "Дня свободных выборов", он не исключает ареста

В прокуратуре заявили, что глава Совета депутатов Красносельского района Илья Яшин распространяет сведения об организации "фактически несанкционированного митинга под видом районного праздника".