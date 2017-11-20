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Москвичи опять почувствовали запах тухлятины в воздухе. Городские службы молчат
14 декабря 2017 г. | Время публикации 16:40
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
В четверг, 14 декабря, жители разных районов столицы вновь почувствовали раздражающий едкий запах, напоминающий тухлую капусту. В прошлый раз подобные жалобы массово поступали в конце минувшей недели. Тогда городское управление Роспотребнадзора установило, что причиной зловония был метилмеркаптан, однако источник его распространения московские службы так и не обнаружили до сих пор.

Отметим, что, как и в прошлую пятницу, в Москве сегодня ветер юго-восточного направления. Именно на юго-востоке города находятся предприятия и полигоны, представляющие для столичной экологии наибольшую опасность.

Сообщения о загрязнении воздуха пишут москвичи с разных концов города. Одна из участниц сообщества жителей Гагаринского района, в частности, отметила, что почувствовала жуткий запах примерно в 6 утра. "Из окна вонища, и только усиливается. Хороший подарочек к президентской пресс-конференции", - заявила москвичка.

Неприятный запах обсуждают и в сообществе Академического района. "Мне кажется или наш район накрыло облаком какого-то полезного газа?" - иронизирует один пользователей. Публикация собрала несколько десятков комментариев, содержание большинства из которых сводится к перечислению адресов, где зафиксирован грязный воздух.

Жительница района Раменки пишет, что около 13:45 там "воняло чистейшим сероводородом, тухлой капустой". Один из комментаторов пишет, что с утра был такой же запах рядом со станцией метро "Кропоткинская", а днем - на Ленинском проспекте. "На "Автозаводской" чувствуется запашок", - добавила другая москвичка.

Сообщения о неприятных запахах в воздухе приходят и из северных районов города. Так, одна из местных жительниц рассказала, что едкий запах сегодня стоит в районе метро "Аэропорт". Кроме того, одна из жалоб поступила от жительницы дома около метро "Тимирязевская".

К настоящему моменту официальных комментариев по данной ситуации не поступало. На прошлой неделе ведомства отреагировали на жалобы весьма оперативно, однако, по традиции, ограничились заверениями в том, что загрязнение воздуха не превышает предельных концентраций.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил, что его ведомство рассчитывает до конца рабочей недели получить позицию Росгидромета в связи с неприятным запахом, который охватил Москву 8 декабря. Лишь после этого поиски источника загрязнения могут привести к результату.
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