Москвичи опять почувствовали запах тухлятины в воздухе. Городские службы молчат

В четверг, 14 декабря, жители разных районов столицы вновь почувствовали раздражающий едкий запах, напоминающий тухлую капусту. В прошлый раз подобные жалобы массово поступали в конце минувшей недели. Тогда городское управление Роспотребнадзора установило, что причиной зловония был метилмеркаптан, однако источник его распространения московские службы так и не обнаружили
до сих пор.
Отметим, что, как и в прошлую пятницу, в Москве сегодня ветер юго-восточного направления. Именно на юго-востоке города находятся предприятия и полигоны
, представляющие для столичной экологии наибольшую опасность.
Сообщения о загрязнении воздуха пишут москвичи с разных концов города. Одна из участниц сообщества жителей Гагаринского района
, в частности, отметила, что почувствовала жуткий запах примерно в 6 утра. "Из окна вонища, и только усиливается. Хороший подарочек к президентской пресс-конференции", - заявила москвичка.
Неприятный запах обсуждают и в сообществе Академического района
. "Мне кажется или наш район накрыло облаком какого-то полезного газа?" - иронизирует один пользователей. Публикация собрала несколько десятков комментариев, содержание большинства из которых сводится к перечислению адресов, где зафиксирован грязный воздух.
Жительница района Раменки
пишет, что около 13:45 там "воняло чистейшим сероводородом, тухлой капустой". Один из комментаторов пишет, что с утра был такой же запах рядом со станцией метро "Кропоткинская", а днем - на Ленинском проспекте. "На "Автозаводской" чувствуется запашок", - добавила другая москвичка.
Сообщения о неприятных запахах в воздухе приходят и из северных районов
города. Так, одна из местных жительниц рассказала, что едкий запах сегодня стоит в районе метро "Аэропорт". Кроме того, одна из жалоб поступила от жительницы дома около метро "Тимирязевская".
К настоящему моменту официальных комментариев по данной ситуации не поступало. На прошлой неделе ведомства отреагировали на жалобы весьма оперативно, однако, по традиции, ограничились заверениями в том, что загрязнение воздуха не превышает предельных концентраций.
Ранее министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил, что его ведомство рассчитывает до конца рабочей недели получить позицию Росгидромета в связи с неприятным запахом, который охватил Москву 8 декабря. Лишь после этого поиски источника загрязнения могут привести к результату.