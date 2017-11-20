Аномальное тепло придет в столицу до конца недели Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В пятницу и в выходные дни погоду в Москве и области будет определять мощный малоподвижный атлантический циклон с центром над Балтикой. В пятницу, 15 декабря, сохранится облачная погода, местами ожидаются небольшие осадки, температура ночью в Москве от минус одного до плюс одного градуса, по области от минус трех до плюс двух градусов, на дорогах условия для гололедицы. Днем максимальная температура в городе от ноля до плюс двух, по области до плюс трех градусов.



В субботу, 16 декабря, будет проходить активный атмосферный фронт с юго-запада. При пасмурной погоде ночью ожидаются сильные осадки, дождь со снегом, температура около ноля градусов, ветер южной четверти умеренный. Днем осадки преимущественно в виде дождя продолжатся, температура повысится в Москве до плюс одного - плюс трех градусов, по области будет до плюс пяти градусов. Ветер усилится до 12-17 метров в секунду. В воскресенье, 17 декабря, также будет облачно с осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в течение суток в Москве от ноля до плюс двух, по области до плюс трех градусов.



Теплая погода не спешит покидать столичный регион, в выходные дни аномалия средней температуры достигнет плюс 7 градусов. Об этом сообщает Гидрометеобюро Москвы и области В пятницу и в выходные дни погоду в Москве и области будет определять мощный малоподвижный атлантический циклон с центром над Балтикой. В пятницу, 15 декабря, сохранится облачная погода, местами ожидаются небольшие осадки, температура ночью в Москве от минус одного до плюс одного градуса, по области от минус трех до плюс двух градусов, на дорогах условия для гололедицы. Днем максимальная температура в городе от ноля до плюс двух, по области до плюс трех градусов.В субботу, 16 декабря, будет проходить активный атмосферный фронт с юго-запада. При пасмурной погоде ночью ожидаются сильные осадки, дождь со снегом, температура около ноля градусов, ветер южной четверти умеренный. Днем осадки преимущественно в виде дождя продолжатся, температура повысится в Москве до плюс одного - плюс трех градусов, по области будет до плюс пяти градусов. Ветер усилится до 12-17 метров в секунду. В воскресенье, 17 декабря, также будет облачно с осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в течение суток в Москве от ноля до плюс двух, по области до плюс трех градусов.



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