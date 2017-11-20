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Автозаправку 1930-х годов возле музея имени Пушкина перенесут на Кремлевскую набережную
14 декабря 2017 г. | Время публикации 10:50 | Последние изменения 14:18
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Историческую Кремлевскую АЗС, построенную в 1930-е годы, перенесут с Волхонки на Кремлевскую набережную в 2018 году, а на ее месте построят концертный зал. Об этом сообщил замдиректора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина по капитальному строительству Игорь Погребинский, которого цитирует ТАСС.

"До 20 декабря нам выдадут свидетельство, по которому будут утверждены планировочные решения и внешний облик. В следующем году мы начнем демонтаж и перенос заправки", - рассказал Погребинский, добавив, что все "юридические вопросы" по переносу заправки уже решены - на прошлой неделе в Москоархитектуре "произошло утверждение градостроительного регламента". Погребинский уточнил, что руководству музея пришлось "побороться" с Федеральной службой охраны, чтобы получить разрешение на перенос памятника архитектуры.

Директор музея Марина Лошак добавила, что после демонтажа заправки на ее месте будет построен стеклянный концертный зал в "нейтральном" стиле. "Зал будет трансформироваться, превращаясь в зависимости от ситуации в выставочное пространство или лекционную площадку", - пояснила Лошак. Стоимость проведения работ не уточняется. Ранее сообщалось, что Волхонка превратится в четырехполосный бульвар с зеленой зоной, в новое мощение напротив Пушкинского музея вмонтируют латунную карту музейного квартала и установят информационные стелы с картами, а сама заправка превратится в музейный экспонат под открытым небом.
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