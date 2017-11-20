NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
декабря
pda
Поиск
Архив

Арестован водитель, который насмерть сбил пешехода на юге столицы и пытался сжечь машину
14 декабря 2017 г. | Время публикации 09:55 | Последние изменения 12:30
Рубрики: Происшествия  
 
Москва 24
Нагатинский суд арестовал предполагаемого виновника смертельного ДТП на улице Бехтерева. Как сообщает телеканал "Москва 24", подозреваемый Алексей Зиборов пришел в полицию спустя три дня после аварии и признал свою вину, объяснив произошедшее плохой видимостью на дороге.

Недавно Зиборов вышел из колонии, где отбыл семь лет тюремного заключения. Как сообщает телеканал НТВ, мужчина сам сжег машину после аварии и планировал заявить об угоне, но потом осознал, что доказательств его вины слишком много. На протяжении нескольких суток он прятался в лесу, а потом ему удалось связаться с родственниками, которые рассказали, что он объявлен в федеральный розыск. В итоге мужчина явился в полицию с повинной и согласился сотрудничать со следствием. По версии правоохранителей, в машине Зиборов находился вместе с приятелем, который помогал ему сжигать автомобиль. Его розыск также ведется.

Напомним, 9 декабря около 19 часов Audi серого цвета сбил пешехода на улице Бехтерева у дома 33/75 и скрылся, пожилой мужчина скончался на месте. Позднее автомобиль обнаружили недалеко от места аварии, на нем были характерные повреждения и следы пожара. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Следователи объявили в федеральный розыск водителя, насмерть сбившего пешехода на юге Москвы
11 декабря 2017 г.
Следователи объявили в федеральный розыск водителя, насмерть сбившего пешехода на юге Москвы
Audi серого цвета сбил на улице Бехтерева пожилого мужчину, переходившего дорогу, и скрылся. Позже машину нашли недалеко от места аварии - с характерными повреждениями и следами пожара. Возбуждено уголовное дело.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.12.2017   17:20
8
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 14 декабря 2017 г. // Последняя новость 17:21
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>