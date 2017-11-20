Арестован водитель, который насмерть сбил пешехода на юге столицы и пытался сжечь машину

11 декабря 2017 г. Следователи объявили в федеральный розыск водителя, насмерть сбившего пешехода на юге Москвы

Audi серого цвета сбил на улице Бехтерева пожилого мужчину, переходившего дорогу, и скрылся. Позже машину нашли недалеко от места аварии - с характерными повреждениями и следами пожара. Возбуждено уголовное дело.