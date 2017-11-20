Арестован водитель, который насмерть сбил пешехода на юге столицы и пытался сжечь машину

Нагатинский суд арестовал предполагаемого виновника смертельного ДТП на улице Бехтерева. Как сообщает телеканал "Москва 24"
, подозреваемый Алексей Зиборов пришел в полицию спустя три дня после аварии и признал свою вину, объяснив произошедшее плохой видимостью на дороге.
Недавно Зиборов вышел из колонии, где отбыл семь лет тюремного заключения. Как сообщает телеканал НТВ
, мужчина сам сжег машину после аварии и планировал заявить об угоне, но потом осознал, что доказательств его вины слишком много. На протяжении нескольких суток он прятался в лесу, а потом ему удалось связаться с родственниками, которые рассказали, что он объявлен в федеральный розыск. В итоге мужчина явился в полицию с повинной и согласился сотрудничать со следствием. По версии правоохранителей, в машине Зиборов находился вместе с приятелем, который помогал ему сжигать автомобиль. Его розыск также ведется.
Напомним, 9 декабря около 19 часов Audi серого цвета сбил пешехода
на улице Бехтерева у дома 33/75 и скрылся, пожилой мужчина скончался на месте. Позднее автомобиль обнаружили недалеко от места аварии, на нем были характерные повреждения и следы пожара. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".