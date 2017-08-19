Мэрия готовит для карт "Тройка" программу бонусов, похожую на уже существующее непопулярное приложение Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Речь идет о приложении "Город - программа лояльности". Судя по истории обновлений в App Store, оно появилось еще в мае, последнее обновление было в декабре. Приложение предлагает привязать "Тройку" к аккаунту, получать от партнеров до 30% в виде бонусов от суммы покупки и использовать их для получения бесплатных поездок.



Широкого распространения приложение пока не получило: число скачиваний лишь немного переваливает за сто, а пользовательская оценка не дотягивает и до тройки. Тем не менее, в партнерах программы уже значится более 200 известных компаний и ожидается подключение новых.



При этом участвующие в программе компании уверены, что ее организовали городские власти, пишет "Медуза". А в договорах говорится, что "Город" является бонусной программой Московского метрополитена. Подземка значилась и среди анонсируемых партнеров приложения, но после запросов издания упоминание об этом исчезло.



Первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов утверждает, что "Город" не та программа лояльности, которую имел в виду мэр Москвы. В то же время он подтвердил, что создатель приложения - ООО "Народная карта" - может использовать товарный знак "Тройки", но доступа к базе данных проездного у компании нет.



Между тем для регистрации в "Городе" нужно указать номер "Тройки" и две станции метро, где карта использовалась в последние пять дней. При попытке указать неверные станции регистрация не проходит, из чего журналист делает вывод, что доступ к базе у операторов все-таки есть. Гендиректор "Народной карты" Илья Королев объяснил это фразой: "Вам просто повезло!" и назвал маркетинговой уловкой.



По данным издания, создатели программы лояльности связаны с крупнейшими московскими подрядчиками и столичным вице-мэром. В России зарегистрированы три компании "Народная карта", и все они связаны друг с другом. Упомянутый Илья Королев возглавляет ту, чьи реквизиты указываются в договорах с партнерами. Владеет же компанией армянский предприниматель Ростам Хумоян.



С Арменией связаны и создатели второй "Народной карты", чьи данные указаны на сайте "Города". Ее владельцы - бывший представитель непризнанной республики Нагорный Карабах в России Армен Тавадян, бизнесмен Севак Айрумян, а также советник вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной и сын бывшего посла Армении в России Александр Смбатян. Бизнес-партнером последнего является владелец группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, структуры активно сотрудничают с мэрией и получают В начале года мэр Москвы объявил о создании программы лояльности для пользователей карты "Тройка". Владельцы смогут получать за активное пополнение проездного бонусы и скидки в партнерских торговых точках. На сайте мэрии сообщалось , что система льгот заработает в марте, а оператора программы выберут на открытом конкурсе. Однако спецкор "Медузы" выяснил, что аналогичная программа, связанная с "Тройкой" и полностью повторяющая алгоритм получения бонусов, существует уже давно.Речь идет о приложении "Город - программа лояльности". Судя по истории обновлений в App Store, оно появилось еще в мае, последнее обновление было в декабре. Приложение предлагает привязать "Тройку" к аккаунту, получать от партнеров до 30% в виде бонусов от суммы покупки и использовать их для получения бесплатных поездок.Широкого распространения приложение пока не получило: число скачиваний лишь немного переваливает за сто, а пользовательская оценка не дотягивает и до тройки. Тем не менее, в партнерах программы уже значится более 200 известных компаний и ожидается подключение новых.При этом участвующие в программе компании уверены, что ее организовали городские власти, пишет "Медуза". А в договорах говорится, что "Город" является бонусной программой Московского метрополитена. Подземка значилась и среди анонсируемых партнеров приложения, но после запросов издания упоминание об этом исчезло.Первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов утверждает, что "Город" не та программа лояльности, которую имел в виду мэр Москвы. В то же время он подтвердил, что создатель приложения - ООО "Народная карта" - может использовать товарный знак "Тройки", но доступа к базе данных проездного у компании нет.Между тем для регистрации в "Городе" нужно указать номер "Тройки" и две станции метро, где карта использовалась в последние пять дней. При попытке указать неверные станции регистрация не проходит, из чего журналист делает вывод, что доступ к базе у операторов все-таки есть. Гендиректор "Народной карты" Илья Королев объяснил это фразой: "Вам просто повезло!" и назвал маркетинговой уловкой.По данным издания, создатели программы лояльности связаны с крупнейшими московскими подрядчиками и столичным вице-мэром. В России зарегистрированы три компании "Народная карта", и все они связаны друг с другом. Упомянутый Илья Королев возглавляет ту, чьи реквизиты указываются в договорах с партнерами. Владеет же компанией армянский предприниматель Ростам Хумоян.С Арменией связаны и создатели второй "Народной карты", чьи данные указаны на сайте "Города". Ее владельцы - бывший представитель непризнанной республики Нагорный Карабах в России Армен Тавадян, бизнесмен Севак Айрумян, а также советник вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной и сын бывшего посла Армении в России Александр Смбатян. Бизнес-партнером последнего является владелец группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, структуры активно сотрудничают с мэрией и получают миллиардные контракты



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