Москвички стали чаще выходить за неевропейцев

20 сентября 2017 г. Москвичи начали знакомиться в метро через сообщества в соцсетях

Пассажиры метро выкладывают в сообществах "Вконтакте" фото понравившихся попутчиков с обстоятельствами знакомства и предложением "отозваться". Знакомиться лично многим мешает застенчивость и многолюдность подземки.