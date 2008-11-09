Москвички стали чаще выходить за неевропейцев

За последнее десятилетие в Москве и Подмосковье в несколько раз выросло количество браков с иностранцами. Если в начале 2000-х годов интернациональными оказывалось около 6% заключенных браков, то сейчас эта доля вдвое больше. При этом растет количество браков с "гостями" из ближнего зарубежья, пишет "Российская газета"
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Наибольший рост, судя по статистике ЗАГС Москвы, пришелся на начало 2000-х годов: одним из факторов роста стали интернет-знакомства, а также глобализация: религиозная и этническая принадлежность супругов уже не считается препятствием для брака. При этом ранее горожанки строили союзы в основном с гражданами дальнего зарубежья - США, Израиля, Сирии, Германии и Югославии, тогда как в прошлом году среди женихов-иностранцев оказалось немало граждан Белоруссии, Грузии и Молдовы, а также Афганистана.
Как пояснила главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Татьяна Гурко, в общем количестве браков с иностранцами встречаются и фиктивные, предназначенные для получения гражданства, приезжие же нередко вступают в брак, чтобы избежать депортации из России за какие-либо нарушения. Однако в Совете по делам национальностей при правительстве Москвы заявляют, что в столице подобный способ отмены запрета на въезд неактуален: отмена происходит лишь в каждом сотом случае, зато есть немало случаев, когда фиктивные браки расторгались по решению суда. В то же время на московских брачных интернет-форумах фигурирует статистика, согласно которой женится для "галочки" едва ли не каждый третий иностранец.
Что же касается европейцев, то они знакомятся с горожанками не только на интернет-форумах, но и через брачные агентства. По словам экспертов, часто у потенциальных женихов имеется крупный бизнес, и им просто некогда тратить время на десятки бесполезных свиданий. Тем не менее такие браки "держатся" довольно долго: если официально оформленные отношения "москвич-москвичка" распадаются в каждом втором-третьем случае, то вероятность развода с мужем-иностранцем составляет лишь 3 процента.
Сами же москвичи активно практикуют невиданные ранее способы знакомств: так, в январе-феврале 2016 года в подземке провели мониторинг знакомств в метро по соцсетям
. Выяснилось, что за месяц благодаря метро отношения начались у 60 москвичей: самому пожилому из пассажиров оказалось 57 лет, а самому молодому - 14. Интересно, что если 10 лет назад люди знакомились в метро лично, то теперь у объекта симпатии спрашивают даже не телефон, а номер, под которым человек известен в соцсети "Вконтакте". По словам экспертов, познакомиться прямо в вагоне мешает известная "публичность" и многолюдность подземки, а многие попросту не знают, с чего начать разговор.
В 2014 году в столице появились службы, готовые за немалую плату подобрать человеку спутника жизни
или помочь ему расстаться с нелюбимым человеком. От традиционных свах эти службы отличает индивидуальный подход: сценарий знакомства и расставания строится с учетом психологического портрета кандидата. Особым успехом такие службы пользуются среди бизнес-леди, у которых нет времени на более традиционные отношения. В списке мест
, где жительницы столицы также ищут свою любовь - супермаркеты, библиотеки и книжные магазины, кружки по интересам, тренинги и курсы, залы ожидания в аэропортах.