

Мэр столицы пообещал москвичам - призерам Олимпиады по 4 миллиона рублей Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



По словам мэра, в Москве болеют как за жителей города, так и "за всех российских спортсменов". При этом около четверти олимпийской сборной России составляют именно москвичи. Это, в частности, фигуристы Владимир Морозов, Евгения Медведева и Алена Загитова.



Собянин напомнил, что после каждой Олимпиады столичные власти выплачивают победителям и призерам дополнительные премии, а иногда решают их бытовые и жилищные проблемы. "Определена сумма, что за золотую медаль выплачивается по 4 миллиона рублей, и так далее по градации. В городе обязательно проведем чествование, торжественное вручение городских премий для этих спортсменов", - заявил мэр.



9 февраля член спортивного комитета Госдумы Дмитрий Свищев внес в нижнюю палату парламента законопроект о денежной компенсации "чистым" спортсменам, которые были отстранены от участия в Олимпиаде в Южной Корее. 12 февраля кабмин принял решение провести открытые Всероссийские спортивные соревнования для российских спортсменов, которых не допустили до Игр в Пхёнчхане.



Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому за золотую медаль на этих соревнованиях спортсмен получит 4 миллиона рублей, за серебряную медаль - 2,5 миллиона рублей и 1,7 миллиона рублей за бронзовую медаль. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете Metro заявил, что любой спортсмен из России, занявший призовое место на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, должен восприниматься как национальный герой.По словам мэра, в Москве болеют как за жителей города, так и "за всех российских спортсменов". При этом около четверти олимпийской сборной России составляют именно москвичи. Это, в частности, фигуристы Владимир Морозов, Евгения Медведева и Алена Загитова.Собянин напомнил, что после каждой Олимпиады столичные власти выплачивают победителям и призерам дополнительные премии, а иногда решают их бытовые и жилищные проблемы. "Определена сумма, что за золотую медаль выплачивается по 4 миллиона рублей, и так далее по градации. В городе обязательно проведем чествование, торжественное вручение городских премий для этих спортсменов", - заявил мэр.9 февраля член спортивного комитета Госдумы Дмитрий Свищев внес в нижнюю палату парламента законопроект о денежной компенсации "чистым" спортсменам, которые были отстранены от участия в Олимпиаде в Южной Корее. 12 февраля кабмин принял решение провести открытые Всероссийские спортивные соревнования для российских спортсменов, которых не допустили до Игр в Пхёнчхане.Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому за золотую медаль на этих соревнованиях спортсмен получит 4 миллиона рублей, за серебряную медаль - 2,5 миллиона рублей и 1,7 миллиона рублей за бронзовую медаль.



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