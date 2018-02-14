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Мэр столицы пообещал москвичам - призерам Олимпиады по 4 миллиона рублей
14 февраля 2018 г. | Время публикации 13:06 | Последние изменения 14:18
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете Metro заявил, что любой спортсмен из России, занявший призовое место на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, должен восприниматься как национальный герой.

По словам мэра, в Москве болеют как за жителей города, так и "за всех российских спортсменов". При этом около четверти олимпийской сборной России составляют именно москвичи. Это, в частности, фигуристы Владимир Морозов, Евгения Медведева и Алена Загитова.

Собянин напомнил, что после каждой Олимпиады столичные власти выплачивают победителям и призерам дополнительные премии, а иногда решают их бытовые и жилищные проблемы. "Определена сумма, что за золотую медаль выплачивается по 4 миллиона рублей, и так далее по градации. В городе обязательно проведем чествование, торжественное вручение городских премий для этих спортсменов", - заявил мэр.

9 февраля член спортивного комитета Госдумы Дмитрий Свищев внес в нижнюю палату парламента законопроект о денежной компенсации "чистым" спортсменам, которые были отстранены от участия в Олимпиаде в Южной Корее. 12 февраля кабмин принял решение провести открытые Всероссийские спортивные соревнования для российских спортсменов, которых не допустили до Игр в Пхёнчхане.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому за золотую медаль на этих соревнованиях спортсмен получит 4 миллиона рублей, за серебряную медаль - 2,5 миллиона рублей и 1,7 миллиона рублей за бронзовую медаль.
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