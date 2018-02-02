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Полигон "Кучино", рекультивация которого буксует, обещают превратить в один из лучших парков Подмосковья
14 февраля 2018 г. | Время публикации 15:07 | Последние изменения 15:15
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Санная трасса появится на месте полигона "Кучино" в подмосковной Балашихе. Об этом в рамках ежегодного обращения к жителям в правительстве региона заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводит "Интерфакс".

"Закрыть свалку непросто, но мы научились это делать, важно, что будет дальше. Дальше идет рекультивация, огромная и затратная работа. Мы выходим на такие решения, которые позволят нам отдыхать. К примеру, на свалке "Кучино" мы хотим сделать дорожки и санную трассу. В течение пяти лет мы сделаем там один из лучших парков Подмосковья", - сказал Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям Московской области.

Ранее в пресс-службе администрации городского округа Балашихи отметили, что "Кучино" может стать частью единого паркового пространства вдоль реки Пехорки. А министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщил, что на месте свалки может появиться экстрим-парк или горнолыжный склон.

Предполагалось, что рекультивация полигона начнется в марте 2018 года и займет приблизительно два года, однако на днях стало известно, что она может быть отложена до осени: инициативу переноса работ поддерживают власти Балашихи и минэкологии Московской области. По словам подрядчика, на неприятный запах жалуются жители Балашихи и Москвы, а с приходом сезона дождей этот эффект может быть ослаблен.

Ранее глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский заявил, что причиной неприятного запаха стали именно рекультивационные работы на полигоне. По его словам, при загрузке полигоны редко источают неприятный запах, поскольку их руководство старается соблюдать необходимые технологии. А процесс рекультивации включает в себя вмешательство в тело полигона, что, в свою очередь, ведет к неприятным запахам и беспокойству со стороны горожан. Между тем жители Подмосковья подозревают, что полигон в Кучино вновь открыт и принимает отходы из Люберец.

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