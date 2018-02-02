Полигон "Кучино", рекультивация которого буксует, обещают превратить в один из лучших парков Подмосковья

7 февраля 2018 г. Рекультивацию полигона "Кучино" хотят отложить до осени из-за запахов

По мнению главы компании-подрядчика, погода в начале осени будет способствовать рассеиванию запаха и уменьшит количество жалоб со стороны жителей Балашихи и москвичей. А новое оборудование позволит быстрее закончить работу.