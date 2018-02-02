Полигон "Кучино", рекультивация которого буксует, обещают превратить в один из лучших парков Подмосковья

Санная трасса появится на месте полигона "Кучино" в подмосковной Балашихе. Об этом в рамках ежегодного обращения к жителям в правительстве региона заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводит "Интерфакс"
.
"Закрыть свалку непросто, но мы научились это делать, важно, что будет дальше. Дальше идет рекультивация, огромная и затратная работа. Мы выходим на такие решения, которые позволят нам отдыхать. К примеру, на свалке "Кучино" мы хотим сделать дорожки и санную трассу. В течение пяти лет мы сделаем там один из лучших парков Подмосковья", - сказал Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям Московской области.
Ранее в пресс-службе администрации городского округа Балашихи отметили, что "Кучино" может стать частью единого паркового пространства вдоль реки Пехорки. А министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщил, что на месте свалки может появиться экстрим-парк или горнолыжный склон.
Предполагалось, что рекультивация полигона начнется в марте 2018 года и займет приблизительно два года, однако на днях стало известно, что она может быть отложена до осени
: инициативу переноса работ поддерживают власти Балашихи и минэкологии Московской области. По словам подрядчика, на неприятный запах жалуются жители Балашихи и Москвы, а с приходом сезона дождей этот эффект может быть ослаблен.
Ранее глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский заявил, что причиной неприятного запаха стали именно рекультивационные работы на полигоне
. По его словам, при загрузке полигоны редко источают неприятный запах, поскольку их руководство старается соблюдать необходимые технологии. А процесс рекультивации включает в себя вмешательство в тело полигона, что, в свою очередь, ведет к неприятным запахам и беспокойству со стороны горожан. Между тем жители Подмосковья подозревают, что полигон в Кучино вновь открыт
и принимает отходы из Люберец.