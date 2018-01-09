Мэрия согласовала марш памяти Немцова в центре Москвы

Мэрия Москвы согласовала проведение марша памяти Бориса Немцова
, приуроченного к третьй годовщине гибели политика. Мероприятие пройдет 25 февраля, от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, сообщил "Интерфаксу"
сопредседатель движения "Солидарность" Илья Яшин.
По его словам, переговоры со столичной мэрией прошли "быстро и конструктивно". "Мы удовлетворены и самими переговорами, и их результатом", - сказал Яшин. В департаменте региональной безопасности подтвердили согласование заявки. Акция памяти пройдет с 14:00 до 16:00, сбор на Страстном бульваре начнется за час до начала марша. Заявленная численность участников - до 30 тысяч человек.
Как говорится на странице мероприятия в Facebook
, главное требование марша - привлечение к ответственности заказчиков убийства. Изначально организаторы планировали провести марш от Калужской площади по Якиманке до Васильевского спуска, а затем возложить цветы к месту убийства Немцова на Большом Москворецком мосту. Мэрия предложила альтернативный маршрут, который устроил обе стороны.