Мэрия согласовала марш памяти Немцова в центре Москвы

9 января 2018 г. Марш памяти Бориса Немцова планируется провести по московским бульварам 25 февраля

Главным требованием марша, приуроченного к третьей годовщине убийства политика, станет привлечение к ответственности заказчиков. Предполагаемый маршрут пройдет от Пушкинской площади по бульварам до проспекта академика Сахарова.