Матвиенко заявила о приоритете "вопросов граждан" над строительством парламентского центра в Мневниках

12 февраля 2018 г. Для Совета Федерации построят восьмиэтажное здание в центре столицы

Вслед за реконструкцией здания Госдумы начнется строительство восьмиэтажного здания Совета Федерации с переходом в нынешнюю резиденцию. Там разместятся 90 сенаторов, которые сейчас вынуждены работать в здании на Новом Арбате.