Матвиенко заявила о приоритете "вопросов граждан" над строительством парламентского центра в Мневниках

Вопрос о начале строительства парламентского центра в Нижних Мневниках на сегодня не стоит, хотя и не исключается из повестки полностью. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, очевидно, что парламентский центр появится не скоро, а нынешние здания Совфеда исчерпали свой ресурс, поэтому в ближайшие три года на Петровке будет строиться новый корпус верхней палаты парламента.
"Вопрос строительства парламентского центра - это не вопрос чьей-то прихоти или каких-то избыточных требований. Безусловно, он останется в повестке. Но сегодня есть более приоритетные вопросы, касающиеся наших граждан", - цитирует Матвиенко ТАСС. Спикер отметила, что к строительству парламентского центра вернутся, когда у государства появятся возможности и после решения приоритетных социально-экономических вопросов.
В то же время, добавила Матвиенко, "надо жить и работать". Однако условия работы сенаторов создают "трудности для логистики", так как сотрудники располагаются в разрозненных зданиях на Большой Дмитровке и Новом Арбате. В связи с этим решено построить новый корпус
для Совфеда на Петровке и соединить его переходом с нынешним зданием на Большой Дмитровке.
По словам Мативенко, на месте будущей стройки стоит "давно руинированное, разрушенное, не представляющее никакой ценности здание". Новый корпус планируется построить в 2019 - 2020 годах. Высота наземной части здания составит шесть этажей. Площадь проектируемого корпуса составит до 14 тысяч квадратных метров, что почти удвоит занимаемую Совфедом площадь в этом квартале.
В парламентский центр не собираются
переезжать и депутаты Госдумы, это подтвердил в конце декабря председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он объяснил отказ от переезда соображениями экономии. По словам Володина, надо решать вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а только потом уже думать о переезде депутатов в новое здание.
В 2015 году сообщалось, что здание Госдумы после переезда в Нижние Мневники снесут, а вместо него построят отель или торговый центр
. Планировалось снести и здание Совета Федерации на Большой Дмитровке, расчистив место для жилой застройки.
Летом 2017 года из-за сильного ливня в Госдуме во время заседания протекла крыша
. В результате здание на Охотном Ряду решили реконструировать
более чем наполовину. Новые пространства появятся даже на крыше, которую накроют куполом.