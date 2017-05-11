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Власти Москвы напомнили о своем праве выселять участников реновации через суд
14 февраля 2018 г. | Время публикации 19:29 | Последние изменения 20:06
Рубрики: Недвижимость  
 
Moscow-Live.ru
Власти Москвы напомнили о своем праве обращаться в суд, если участники программы реновации не определились с переездом в готовую квартиру по истечении трех месяцев с момента получения договора. Об этом сообщил замглавы столичного департамента имущества Иван Щербаков, слова которого приводит ТАСС.

"Законом предусмотрен срок 90 дней с момента получения договора для принятия решения о переселении или непереселении. Но человек вправе согласиться ранее. Крайняя мера - федеральным законом предусмотрена судебная процедура", - сказал он. Щербаков выразил надежду, что с первыми переселенцами, которых готов принять дом на 5-й Парковой улице, такого не произойдет.

"Мы ожидаем, что в этом доме 100% людей добровольно переедут, по согласию", - сказал замглавы ведомства, уточнив, что за три дня получено около ста соглашений на переезд из 160. Напомним, дом на 5-й Парковой подготовлен для жителей домов 3 и 5 на улице Константина Федина. Новостройка изначально возводилась по другой программе - "Жилище", - но была "экстренно переформатирована" под программу реновации.

В связи с этим лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин предположил, что дом на 5-й Парковой, по сути, "украли" у очередников из ветхих и аварийных домов, которых в Восточном округе довольно много. По его мнению, в новостройку въедут только те очередники, которым "посчастливилось" жить в домах, попавших под реновацию.

Власти Москвы активно практикуют выселение через суд в контексте предыдущей, лужковской, программы расселения ветхого и аварийного жилья. Такие случаи нередко приобретают широкий резонанс, как прогремевшая в прошлом году история с выселением жителей улицы Годовикова в дальнюю и неблагополучную часть района Отрадное вместо соседней новостройки.

Скандалом также сопровождается расселение жителей пятиэтажных домов на бульваре Генерала Карбышева, которым предложили два варианта нового жилья: вблизи оживленной трассы либо рядом ТЭЦ и восьмиэтажным паркингом.

Из последних примеров повышенное внимание привлекло принудительное выселение жителей пятиэтажек на проспекте Маршала Жукова в новостройку со множеством недоделок на Карамышевской набережной. Многие москвичи, которым переселение только предстоит, опасаются, что такие случаи станут массовыми при реализации программы реновации.
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