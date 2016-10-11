Приподнятый переход на Малой Дмитровке спустя два года превратился в полосу препятствий: ВИДЕО

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"Московский активист" раскритиковали один из так называемых "поднятых" пешеходных переходов
около театра "Ленком" на Малой Дмитровке. По их словам, при его обустройстве неправильно уложили плитку, и автомобилисты регулярно жалуются на повреждения от качающихся гранитных плит.
"Московские власти, конечно, всегда идут своим уникальным путём. Они не просто подняли дорожное полотно, но специально положили плитку так, что при наезде на неё, она качается", - пишет автор поста, иронично отмечая, что подобная задумка явно эффективнее обычных "лежачих полицейских". Автомобилисты регулярно жалуются на повреждения от качающихся гранитных плит, однако эта проблема не решена до сих пор. В итоге они вынуждены очень осторожно проезжать участок вместо того, чтобы тормозить перед переходом, как задумано изначально.
Некачественную работу "благоустроителей" в соцсетях критикуют постоянно: на новых обустроенных улицах Садового кольца
осенью прошлого года обнаружили ту же неправильно уложенную плитку, формально обустроенные лотки для дождевой воды и лишенные опоры канализационные люки. Кроме того, в ходе работ "забыли" благоустроить Смоленскую-Сенную площадь, а живописные виды в центре столицы испорчены визуальным мусором
- многочисленными дорожными знаками, светофорными столбами и бездумно установленными фонарями.
Еще один блогер после новогодних праздников обнаружил, что в центре столицы стерли пешеходные переходы
, появившиеся осенью в рамках программы "Моя улица". По словам блогера, это свидетельствует об отсутствии понимания между столичной мэрией и исполнителями работ.