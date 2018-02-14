СМИ: несколько посольств в Москве получили конверты с белым порошком Рубрики: Происшествия

Global Look Press



На месте работают сотрудники экстренных служб, решается вопрос об эвакуации. Официального подтверждения этой информации нет.



За последние три дня сообщения о конвертах с белым порошком приходили из США и Великобритании. Так, 12 февраля подозрительное письмо пришло сыну американского президента



Конверт вскрыла его жена, после чего в качестве мер предосторожности была госпитализирована. Вещество оказалось обычным кукурузным крахмалом. В конверте с бостонским штемпелем также находилась записка с оскорблениями в адрес Трампа-младшего.



После этого инцидента основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, проживающий в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщил в своем Twitter, что получил похожий конверт на прошлой неделе. 13 февраля письмо с порошком пришло на адрес здания в Вашингтоне, где находится Всемирный фонд дикой природы и офис бывшего президента США Барака Обамы.



Полиция перекрывала улицы вокруг здания, но вещество оказалось безобидным: анализ показал, что это детская присыпка. В тот же день тревога объявлялась в здании британского парламента в Вестминстерском дворце. Кабинет, куда принесли письмо с порошком, был оцеплен, а к расследованию подключили детективов из отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции. Как и в предыдущих случаях, порошок оказался безвредным. Московские посольства нескольких иностранных государств получили конверты с неизвестным белым порошком, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, конверты поступили в посольства как минимум трех государств Европы и Среднего Востока.На месте работают сотрудники экстренных служб, решается вопрос об эвакуации. Официального подтверждения этой информации нет. Lenta.Ru со ссылкой на собственный источник сообщает, что конверты пришли в посольства Чехии, Франции и Саудовской Аравии с утренней почтой и были вскрыты только днем. Дипмиссии частично эвакуированы, на местах работают сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.За последние три дня сообщения о конвертах с белым порошком приходили из США и Великобритании. Так, 12 февраля подозрительное письмо пришло сыну американского президента Дональду Трампу - младшему Конверт вскрыла его жена, после чего в качестве мер предосторожности была госпитализирована. Вещество оказалось обычным кукурузным крахмалом. В конверте с бостонским штемпелем также находилась записка с оскорблениями в адрес Трампа-младшего.После этого инцидента основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, проживающий в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщил в своем Twitter, что получил похожий конверт на прошлой неделе. 13 февраля письмо с порошком пришло на адрес здания в Вашингтоне, где находится Всемирный фонд дикой природы и офис бывшего президента США Барака Обамы.Полиция перекрывала улицы вокруг здания, но вещество оказалось безобидным: анализ показал, что это детская присыпка. В тот же день тревога объявлялась в здании британского парламента в Вестминстерском дворце. Кабинет, куда принесли письмо с порошком, был оцеплен, а к расследованию подключили детективов из отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции. Как и в предыдущих случаях, порошок оказался безвредным.



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