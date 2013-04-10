

Собственники квартир получили возможность согласовать перепланировку в онлайн-режиме Рубрики: Недвижимость

Global Look Press



Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, на портале mos.ru в разделе "Услуги" теперь доступен обновленный интерфейс по согласованию перепланировок. Написать заявление и прикрепить все необходимые документы можно за 10-15 минут. Жителям новостроек при этом больше не нужна справка о присвоении адреса и разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Кроме того, продлить разрешение на перепланировку с 14 февраля можно только один раз, но сразу на полгода.



"Раньше этот срок хотя и составлял месяц, но мог продлеваться бессчетное количество раз, - объясняет Петр Бирюков. - Новая норма упростит жизнь не только тем, кто затеял ремонт, но и их соседям. Для заявителей, кто не успел за год окончить ремонт, не нужно больше ежемесячно ходатайствовать об отсрочке. А их соседям не придется жить в условиях бесконечного ремонта, так как лицо, получившее согласование, не сможет неограниченное число раз продлевать его сроки".



С другой стороны, среди новых правил есть и дополнительные ограничения: самовольные работы, затрагивающие архитектурный облик дома, узаконить не получится, а за согласование перепланировки внутри квартиры задним числом придется заплатить штраф: для физлиц - от 2 до 2,5 тысячи рублей, а для организаций - от 300 до 350 тысяч рублей. Кроме того, Мосжилинспекция будет обследовать перепланируемые помещения на мансардах и чердаках, чтобы не допустить самозахвата общедомового пространства и проверять протоколы общедомовых собраний, разрешающих перепланировку с использованием другого общего имущества.



Как рассказали в Мосжилинспекции, в прошлом году в ведомство поступило больше 22 тысяч обращений, связанных с перепланировкой помещений, причем до начала работ были поданы лишь 10 тысяч из них, еще 8 тысяч касались узаконивания уже проведенной перепланировки. Еще около тысячи самовольных перепланировок жилищные инспекторы выявили после жалоб жильцов.



В столице изменились правила оформления перепланировки квартир, которые полностью переведены в электронный вид. В некоторых случаях проведенные работы можно узаконить и задним числом, а разрешение на перепланировку можно продлить сразу на полгода, пишет "Российская газета" Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, на портале mos.ru в разделе "Услуги" теперь доступен обновленный интерфейс по согласованию перепланировок. Написать заявление и прикрепить все необходимые документы можно за 10-15 минут. Жителям новостроек при этом больше не нужна справка о присвоении адреса и разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Кроме того, продлить разрешение на перепланировку с 14 февраля можно только один раз, но сразу на полгода."Раньше этот срок хотя и составлял месяц, но мог продлеваться бессчетное количество раз, - объясняет Петр Бирюков. - Новая норма упростит жизнь не только тем, кто затеял ремонт, но и их соседям. Для заявителей, кто не успел за год окончить ремонт, не нужно больше ежемесячно ходатайствовать об отсрочке. А их соседям не придется жить в условиях бесконечного ремонта, так как лицо, получившее согласование, не сможет неограниченное число раз продлевать его сроки".С другой стороны, среди новых правил есть и дополнительные ограничения: самовольные работы, затрагивающие архитектурный облик дома, узаконить не получится, а за согласование перепланировки внутри квартиры задним числом придется заплатить штраф: для физлиц - от 2 до 2,5 тысячи рублей, а для организаций - от 300 до 350 тысяч рублей. Кроме того, Мосжилинспекция будет обследовать перепланируемые помещения на мансардах и чердаках, чтобы не допустить самозахвата общедомового пространства и проверять протоколы общедомовых собраний, разрешающих перепланировку с использованием другого общего имущества.Как рассказали в Мосжилинспекции, в прошлом году в ведомство поступило больше 22 тысяч обращений, связанных с перепланировкой помещений, причем до начала работ были поданы лишь 10 тысяч из них, еще 8 тысяч касались узаконивания уже проведенной перепланировки. Еще около тысячи самовольных перепланировок жилищные инспекторы выявили после жалоб жильцов.



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