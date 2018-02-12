Столичные власти оплатят похороны москвичей, погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье

Столичные власти возьмут на себя расходы на погребение москвичей, погибших при падении Ан-148 в Подмосковье. Соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на портале мэрии
.
"Установить, что погребение граждан, погибших в результате крушения самолета Ан-148 в Московской области 11 февраля 2018 года, имевших место жительства в городе Москве, на кладбищах и в крематориях города Москвы организует государственное бюджетное учреждение города Москвы "Ритуал" из расчета 110 тысяч рублей на каждого погибшего", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что семьи 11 москвичей, погибших 11 февраля при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, получат по миллиону рублей
, а дети, которые живут в столице и потеряли в результате катастрофы родителя, будут ежемесячно получать по 13 тысяч рублей
. Кроме того, родственникам и близким погибших компенсируют расходы, связанные с пребыванием в Москве.
Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов
радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным, он вылетел в 14:24, а в 14:28 пропал с радаров. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.
На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По последним данным, не выжил никто. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Специальная комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которая занимается расшифровкой бортовых самописцев самолета, предположила, что причиной трагедии стали неверные данные о скорости полета на приборах, вызванные обледенением датчиков
.