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Снегопады привели к сбою обработки посылок из интернет-магазинов в "Шереметьево"
14 февраля 2018 г. | Время публикации 09:26 | Последние изменения 12:18
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Изменение схемы работы грузового оператора "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево в конце января и снегопад в начале февраля привели к сбою при ввозе заказов из иностранных интернет-магазинов. Для его ликвидации "Аэрофлот" объявлял пятидневное эмбарго на транзит импортных грузов через "Шереметьево". Обработка грузов возвращается в обычный режим, но курьерские компании предупреждают о задержке в доставке посылок, пишет "Коммерсант".

Технические сложности у подрядчика "Аэрофлота" из аэропорта Шереметьево привели к скоплению грузов, рассказал собеседник газеты в курьерской компании, доставляющей покупки из иностранных интернет-магазинов. Из-за этого, по его словам, "Аэрофлот" вводил эмбарго для транзита груза из зарубежных пунктов в пункты назначения на территории ЕврАЭС. Как следует из письма "Аэрофлота" его партнерам, эмбарго вводилось с 8 февраля "в связи с необходимостью ликвидации сбойной ситуации, вызванной скоплением груза в SVO, усугубившейся неблагоприятными метеоусловиями".

Как сообщили в пресс-службе "Аэрофлота", сбой с обработкой грузов в "Шереметьево" уже ликвидирован, 12 февраля грузоперевозки были возобновлены в обычном режиме. При этом в период сбоя эмбарго не распространялось на перевозки почты, в том числе товаров интернет-торговли. В аэропорту Шереметьево подтвердили, что обслуживание грузов осуществляется в штатном режиме, а ограничения на прием грузов с международных рейсов "Аэрофлота" были связаны со сложными метеоусловиями, включая снегопад, повлекший перенос и отмену рейсов в аэропорту. Также произошли непредвиденные отклонения в работе нового технологического оборудования.

По словам участников рынка, "затоваривание" грузами "Шереметьево" вызвано в первую очередь техническими проблемами. По их словам, грузовой оператор аэропорта, обслуживающий рейсы "Аэрофлота", с 28 января перевел все направления международных воздушных линий на новый грузовой терминал "Москва Карго", и в связи с ростом грузопотока произошел технический сбой в автоматической системе хранения и комплектации грузов, что усугубилось плохими погодными условиями. Задержки затронули всех клиентов, чьи посылки перевозит "Аэрофлот", включая грузы из Америки, Китая, Европы.

Ожидается, что ситуация стабилизируется в ближайшее время, однако проблемы уже привели к задержке в доставке грузов до двух—пяти дней у некоторых курьерских служб. По данным курьерских служб, задержки в больших масштабах наблюдались на внутренних рейсах и также могли коснуться получателей товаров из иностранных интернет-магазинов в регионах.

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