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Парковки трех видов появятся в кварталах реновации
14 февраля 2018 г. | Время публикации 13:40 | Последние изменения 14:21
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В кварталах по программе реновации будут обустраивать парковки трех видов, при этом предполагается исключить неорганизованное размещение автомобилей во дворах и проездах. Об этом в интервью изданию "Аргументы и факты" сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Все новые кварталы будут обеспечены необходимыми парковочными местами. Причем будет три вида парковок – плоскостные, многоуровневые, отдельно стоящие, и подземные – там, где это возможно. Конкретный набор и место размещения мы, конечно же, будем уточнять, исходя из особенностей конкретного района, квартала и количества квартир", - сказал Хуснуллин.

По его словам, решение сделать подземные паркинги было непростым, так как это увеличивает стоимость строительства. Подземные парковки будут рассчитаны на один уровень, а на свободных участках в кварталах реновации появятся надземные паркинги. "Такого, как сейчас, когда машины стоят на дорожках, газонах или в проездах, не будет", - подчеркнул заммэра. Ранее сообщалось, что въехать во дворы новых кварталов смогут только пожарные и реанимобили, а паркинги будут предусмотрены лишь для машин жильцов. Остановиться перед домом, чтобы разгрузить авто или высадить пассажира, можно будет с противоположной стороны подъезда.

Напомним, проекты планировок новых кварталов разработают до 1 августа 2019 года. В каждом конкретном квартале реновации базовые требования будут корректироваться с учетом мнения местных жителей по итогам публичных слушаний или общественного обсуждения, а также с учетом особенностей местной застройки. В каждом подъезде появятся камеры видеонаблюдения, а в квартирах - домофоны, системы дымоудаления и противопожарной автоматики, незадымляемые лоджии и балконы, эвакуационные лестницы.

Новые кварталы будут создаваться на принципах увеличения публичных пространств, парковки будут подземными, а транзитное движение во дворах будет исключено. Если сегодня в разных районах города одно место на парковке приходится на 3,5-7 квартир, то в новых кварталах одно машино-место будет приходиться на 2,5 квартиры. Кроме того, власти Москвы будут учитывать наличие в проектах так называемой "третьей функции", под которой понимаются места для работы, досуга и развлечений в жилых кварталах.
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