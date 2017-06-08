Парковки трех видов появятся в кварталах реновации

В кварталах по программе реновации будут обустраивать парковки трех видов, при этом предполагается исключить неорганизованное размещение автомобилей во дворах и проездах. Об этом в интервью изданию "Аргументы и факты"
сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
"Все новые кварталы будут обеспечены необходимыми парковочными местами. Причем будет три вида парковок – плоскостные, многоуровневые, отдельно стоящие, и подземные – там, где это возможно. Конкретный набор и место размещения мы, конечно же, будем уточнять, исходя из особенностей конкретного района, квартала и количества квартир", - сказал Хуснуллин.
По его словам, решение сделать подземные паркинги было непростым, так как это увеличивает стоимость строительства. Подземные парковки будут рассчитаны на один уровень, а на свободных участках в кварталах реновации появятся надземные паркинги. "Такого, как сейчас, когда машины стоят на дорожках, газонах или в проездах, не будет", - подчеркнул заммэра. Ранее сообщалось, что въехать во дворы новых кварталов смогут только пожарные и реанимобили
, а паркинги будут предусмотрены лишь для машин жильцов. Остановиться перед домом, чтобы разгрузить авто или высадить пассажира, можно будет с противоположной стороны подъезда.
Напомним, проекты планировок новых кварталов разработают до 1 августа 2019 года
. В каждом конкретном квартале реновации базовые требования будут корректироваться с учетом мнения местных жителей по итогам публичных слушаний или общественного обсуждения, а также с учетом особенностей местной застройки. В каждом подъезде появятся камеры видеонаблюдения, а в квартирах - домофоны, системы дымоудаления и противопожарной автоматики, незадымляемые лоджии и балконы, эвакуационные лестницы.
Новые кварталы будут создаваться на принципах увеличения публичных пространств, парковки будут подземными, а транзитное движение во дворах будет исключено. Если сегодня в разных районах города одно место на парковке приходится на 3,5-7 квартир, то в новых кварталах одно машино-место будет приходиться на 2,5 квартиры. Кроме того, власти Москвы будут учитывать наличие в проектах так называемой "третьей функции"
, под которой понимаются места для работы, досуга и развлечений в жилых кварталах.