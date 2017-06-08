Парковки трех видов появятся в кварталах реновации

12 октября 2017 г. Во дворах домов по программе реновации могут запретить парковку

Во дворы смогут въезжать только пожарные машины и реанимобили, а в кварталах появятся небольшие рынки, где смогут торговать сами жильцы. А у некоторых домов предполагается устроить амфитеатры для уличных музыкантов.