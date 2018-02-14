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День святого Валентина в столице отметят праздничной подсветкой и диджей-сетом на Останкинской башне
14 февраля 2018 г. | Время публикации 10:14 | Последние изменения 12:28
Рубрики: Развлечения  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Праздничная подсветка украсит столицу в День всех влюбленных. На медиафасадах домов 11 и 19 на Новом Арбате загорится огромное сердце — символ праздника. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Видеоинсталляцию включат в 17:40, и радовать всех москвичей и гостей города она будет до полуночи", — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он добавил, что при трансляции видеороликов будет задействовано 540 светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов.

Акции, приуроченные ко Дню всех влюбленных, пройдут в столичных музеях и метро. Так, Третьяковская галерея, Институт русского реалистического искусства и Музей AZ присоединятся к международной акции Hearts for Art ("Сердца для искусства"). Их посетители смогут рассказать о своей любви к искусству. На смотровой площадке Останкинской телебашни проведут диджей-сет. Каждый час начиная с 10:30 для всех гостей будут разыгрывать подарки и сувениры от Останкинской телебашни. Пары, пришедшие в этот день, получат скидку в размере 10 процентов от стоимости билета. Атмосферу праздника дополнит особая подсветка.

А на станциях метро и Московского центрального кольца можно будет отправить поздравительную открытку, обратившись на стойку "Живое общение". Метрополитен подготовил для пассажиров две тысячи открыток в форме сердца. На послании нужно указать адрес и индекс получателя и положить его в специальный почтовый ящик, расположенный возле стойки. Валентинку можно отправить до 19:00 14 февраля на станциях метро "Площадь Революции", "Александровский сад", "Пушкинская", "Баррикадная", "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Комсомольская" Кольцевой линии, "Курская" Кольцевой линии, "Белорусская" Кольцевой линии, "Парк культуры" Кольцевой линии, "Китай-город" Калужско-Рижской линии, "Сретенский бульвар", а также на пяти станциях Московского центрального кольца "Лужники", "Площадь Гагарина", "Деловой Центр", "Кутузовская" и "Шелепиха".

Кроме того, на станциях метро "Курская" и МЦК Площадь Гагарина установлены доски знакомств. Пассажиры могут прикрепить на них валентинку со своей фотографией и номером телефона. Доски находятся рядом со стойкой "Живое общение".

А в кассах Московского метрополитена появились кольца с чипом транспортной карты "Тройка", посвященные Дню всех влюбленных и выпущенные тиражом 200 штук. Керамические украшения можно приобрести в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также на стойке "Живое общение" на станции "Пушкинская".

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