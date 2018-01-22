Собянин назвал проведение нелюбимых ЦИК школьных референдумов в день выборов правом школ

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Власти хотят воспользоваться ожидаемой ими высокой явкой на президентских выборах, чтобы "презентовать продукты, которые пользуются популярностью на ярмарках выходного дня, и узнать мнение горожан, какие продукты они хотят видеть на ярмарках".

8 февраля 2018 г. ЦИК запретил школьный референдум в день выборов в Подмосковье и пригрозил Мособлизбиркому расформированием

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24 января 2018 г. Мосгоризбирком объяснился по поводу школьных референдумов, против которых выступила ЦИК