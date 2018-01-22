Собянин назвал проведение нелюбимых ЦИК школьных референдумов в день выборов правом школ

Столичный мэр Сергей Собянин назвал проведение школьных референдумов в день выборов президента 18 марта правом управляющих советов школ. При этом он подчеркнул, что опросы не должны мешать работе избирательных участков. Так градоначальник ответил на открытое письмо главного редактора радиостанции "Эхо Москвы", председателя комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексея Венедиктова.
"Организаторы подобных мероприятий, на мой взгляд, пытаются "прицепиться" к федеральным выборам, для того чтобы решить задачи, которые они не могут решить в обычное время", - говорится в обращении Венедиктова, опубликованном в его Telegram-канале
. Он отметил, что некоторые организаторы считают проведение опросов способом повысить явку на президентских выборах и надеются таким образом заработать "какие-то очки в глазах власти".
"На мой взгляд, это, во-первых, ошибочные расчеты и, во-вторых, не очень честная позиция", - пишет Венедиктов. Он также обратил внимание мэра на "опасность административного вмешательства" в организацию школьных референдумов, которые "могут уменьшить доверие и увеличить недоверие к результатам президентских выборов в Москве".
Собянин в ответ на письмо Венедиктова написал в персональном блоге
, что "школьные референдумы вряд ли могут повлиять на явку. Скорее, наоборот, явка на выборы позволит более активно провести референдумы". Мэр напомнил, что уже озвучивал
свою позицию на заседании Общественной палаты.
Тогда он выразил мнение, что проведение опросов в день выборов президента - единственный шанс активистов "хоть что-то решить в своей школе", так как в обычные дни на их референдумы "никто никогда не ходит". "Если кто-то из управляющих советов школ и принял такое решение, в конце концов, это их право", - написал Собянин на своей странице, подчеркнув, что "никаких административных команд по поводу массовых референдумов быть не должно".
Напомним, Центризбирком ранее попросил воздержаться от употребления термина "референдум" при проведении "местечковых" мероприятий в день выборов. Председатель ЦИК Элла Памфилова пояснила, что с точки зрения закона все они являются лишь опросами, а не референдумами, и к компетенции региональных избиркомов не относятся.
В связи с этим жесткой критике
подвергся избирком Московской области, вопреки предупреждениям принявший постановление о проведении общерегионального школьного референдума в день выборов. В Московской городской избирательной комиссии заверили, что школьные опросы не помешают президентским выборам, хотя и будут проходить в тех же школах, где расположатся избирательные участки, но в других помещениях
.