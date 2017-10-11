Сеть бесплатного беспроводного интернета вышла за пределы Садового кольца

11 октября 2017 г. Москва потратит 830 миллионов рублей на создание новых точек Wi-Fi к ЧМ-2018

Бесплатный доступ в интернет будет организован в домах культуры, вузах, музеях и парках. Он призван компенсировать нагрузку на сотовые сети, связанную с наплывом туристов на чемпионат мира по футболу 2018 года.