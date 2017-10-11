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Сеть бесплатного беспроводного интернета вышла за пределы Садового кольца
14 февраля 2018 г. | Время публикации 12:00 | Последние изменения 12:52
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Бесплатный городской Wi-Fi стал доступен на Калужской площади и возле станций метро "Новослободская", "Курская", "Автозаводская", "Фрунзенская" и "Улица 1905 года". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"С начала года бесплатный беспроводной интернет стал доступен на улицах и площадях за пределами Садового кольца. Подключиться к сети Moscow_WiFi_Free теперь можно на Калужской площади, а также возле пяти станций метро - "Новослободской", "Курской", "Автозаводской", "Фрунзенской" и станции "Улица 1905 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, на 25 улицах в центре Москвы усилили покрытие беспроводным интернетом, добавив дополнительные точки доступа. Всего будет установлено 324 хот-спота, а к концу года будет установлено еще 578 точек раздачи Wi-Fi. В частности, Wi-Fi усилили на Тверской улице, на Цветном бульваре и Арбате. Кроме того, к концу года количество точек беспроводного интернета будет увеличено с 2500 до 3100.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы потратит 830 миллионов рублей на создание сетей Wi-Fi к чемпионату мира по футболу: бесплатный доступ в интернет будет организован в домах культуры, вузах, музеях и парках. Предполагается, что наплыв туристов увеличит нагрузку на сотовые сети, часть которой и должна компенсировать сеть беспроводного интернета. Как отметил советник руководителя департамента информационных технологий Андрей Белозеров, в центре города есть места, где мобильный интернет работает плохо и где его нет вообще. Wi-Fi также может пригодиться городским службам, ГИБДД и структурам, ответственным за оплату парковок.

Другие эксперты отмечают, что интерес к бесплатному городскому Wi-Fi после ЧМ-2018, скорее всего, будет незначительным, так как в центре Москвы хорошо работает сеть LTE, а мобильный интернет стоит недорого. Окупать такую сеть, возможно, помогут дальнейшие контракты с заинтересованными городскими службами.

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